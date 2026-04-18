Litvínov urval i druhé vítězství a nakročil k záchraně mezi elitou

Litvínov vede nad Jihlavou v baráži o extraligu 2:0 na zápasy. Druhý domácí duel Severočeši vyhráli 3:1, rozdílovou branku vstřelil Matúš Sukeľ v přesilové hře pět na tři. Série se na příští dvě utkání přesune na led Dukly.
Litvínov měl od úvodu převahu. Do první velké šance se dostal v šesté minutě Šenkeřík a z dorážky neuspěl ani další obránce Moravčík. Jihlava se ubránila v prvním oslabení po vyloučení gólmana Berana za sekání. Hosté potom dostali trest za špatné střídaní. Dukla sice 15 sekund ve třech proti pěti odolala, ale už v klasickém oslabení inkasovala. Hlava vydoloval puk, který se snažil přikrýt jihlavský gólman, a vzápětí po Pištěkově asistenci zamířil do odkryté branky. Domácí se v prvním oslabení při Koblasově vyloučení ubránili.
Po 93 sekundách druhé části bylo vyrovnáno. Ozols našel Burkova, který vyzrál na Čajana bekhendovou kličkou. Odpovědět mohl Ondřej Kaše, který se dostal kličkou přes Bukače do úniku, ale bekhendový blafák zakončil vedle branky. Po vyloučeních Kuprijanova a Ozolse měli domácí opět výhodu pěti proti třem a po pasu Ondřeje Kašeho ji zužitkoval střelou z pozice mezi kruhy kapitán Sukeľ.
Další domácí přesilovku po Strejčkově vyloučení zkrátil svým trestem Sukeľ, ale Dukla se v početní výhodě také neprosadila. Při Marešově trestu pomohla hostům po Moravčíkově tečované ráně od modré čáry tyč. Vzápětí už při plném počtu hráčů na ledě projel David Kaše kolem Dlapy a před Beranem stihl zvednout puk pod horní tyč. Dukle se nepodařilo snížit dvoubrankovou ztrátu při Moravčíkově pobytu na trestné lavici.
Čajan si v úvodu závěrečného dějství poradil s pokusy Ozolse a Kuprijanova. Ve 47. minutě přerušilo utkání podobně jako v pátek před prodloužením ošetřování diváka. Hosté se ubránili při Chvátalově vyloučení, ale ve své početní výhodě při trestu Davida Kašeho nedokázali zápas zdramatizovat. V závěru si navíc zkomplikovali situaci vyloučením Ozolse a Michnáče.
Baráž o extraligu – 2. zápas
Baráž o extraligu – 2. zápas
HC Verva Litvínov – HC Dukla Jihlava 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Hlava (Pištěk, Schmiemann), 27. M. Sukeľ (O. Kaše, Koblasa), 36. D. Kaše (Moravčík, Čajan) – 22. Burkov (Ozols, Kuprijanov).
Rozhodčí: M. Sýkora, Cabák – Zíka, Rampír. Vyloučení: 9:14. Využití: 2:0. Diváci: 5944 (vyprodáno). Stav série: 2:0.
Litvínov: Čajan – Moravčík, Šenkeřík, Polášek, O. Baláž, Czuczman, Schmiemann – Hlava, D. Kaše, O. Kaše – Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa – Pištěk, Gut, Hännikäinen – Jurčík, Jícha, Havelka – Zygmunt. Trenér: Petr.
Jihlava: A. Beran – Mareš, Dundáček, Dlapa, Ozols, Strejček, Chvátal, Bukač – Michnáč, E. Kulda, Lhoták – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Štefančík, Menšík, Čachotský – Pořízek, T. Jáchym, Jiránek. Trenér: Ujčík.