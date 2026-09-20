Hokej

SESTŘIHDobeš přispěl v přípravě NHL k výhře, Šapovaliv asistoval


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Jakub Dobeš pomohl hokejistům Montrealu v přípravě na novou sezonu NHL k výhře nad Torontem 4:3 v prodloužení devíti úspěšnými zákroky. Útočník Matyáš Šapovaliv podpořil přihrávkou vítězství Vegas nad Los Angeles 4:2.

Rodák z Ostravy Dobeš, jenž na sebe výrazně upozornil zejména na konci minulé sezony, kdy Canadiens dovedl až do finále Východní konference, dostal prostor v brankovišti Montrealu v první polovině utkání. Překonali ho Henry Rybinski a Colton Sissons, kteří smazali dvoubrankovou ztrátu. V prodloužení výhru Montrealu vystřelil Cole Caufield.

Dvaadvacetiletý Šapovaliv se podepsal pod první trefu zápasu, když křižnou přihrávkou našel slovenského spoluhráče Viliama Kmece, který propálil Antona Forsberga v brankovišti Kings tvrdou střelou. Za Kings nastoupil Vojtěch Čihař.

Úvod přípravy vyšel také Minnesotě, která porazila Chicago 3:2 v prodloužení. Za Wild v druhém obranném páru odehrál přes 20 minut obránce David Špaček a hodnocení účasti na ledě při vstřelených či obdržených gólech měl -1. V dresu Blackhawks nastoupil Jiří Felcman a nasbíral čtyři trestné minuty. V nastavené pětiminutovce rozhodl o výsledku Tyler Pitlick.

Premiérového startu po letošním draftu se dočkal osmnáctiletý Adam Novotný, kterého si vybral jako 24. v pořadí Vancouver. Canucks ale prohráli na ledě Seattlu 2:4. Novotný na sebe upozornil čtyřmi hity. Na straně vítězných Kraken hrál i bývalý kapitán české juniorky Eduard Šalé a bodově vyšel naprázdno, ačkoliv zaznamenal tři střelecké pokusy.

Dallas zvítězil nad domácím St. Louis 2:1. Prostor v sestavě Stars dostal osmnáctiletý obránce Jakub Vaněček, kterého si Dallas vybral v červnovém draftu v druhém kole. Strávil na ledě přes 14 minut a připsal si dvě střely na bránu. Proti němu se v dresu Blues postavil Jakub Štancl a zaznamenal dva hity.

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