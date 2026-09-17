Hašek: Ovečkinova účast ve spotu Jednotného Ruska jen potvrzuje, že podporuje zločince

Dominika Haška nijak nepřekvapila účast Alexandra Ovečkina v předvolebním spotu ruské vládní strany Jednotné Rusko. Podle bývalého brankáře, který dlouhodobě kritizuje NHL, že nechává v soutěži působit ruské hokejisty, kteří neodsuzují invazi na Ukrajinu, to jen potvrzuje, že Ovečkin podporuje zločince, teroristy a vrahy.
„Jsem Rus a podporuji svou zemi,“ zdůvodnil svou účast ve spotu nejlepší střelec historie NHL Ovečkin, jenž slaví 41. narozeniny. „Jsem pro mír a lásku. Doufám, že všichni chápou, že všichni chtějí mír a všichni doufají, že všechno bude ve světě v pořádku,“ dodal.
V Rusku v pátek začnou parlamentní volby, první od té doby, co země zahájila v únoru roku 2022 invazi na Ukrajinu. Ovečkin, jenž ve videu stojí za ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem, uvedl, že když byl k natáčení vyzván, neváhal.
„Až skončím s hokejem, budu pravděpodobně v Rusku žít, stejně jako moje děti a rodina. Jsem pro mír a lásku a doufám, že všechno bude v pořádku,“ zopakoval Ovečkin, jenž hraje celou kariéru v NHL za Capitals a je jejich kapitánem.
Hvězdný hokejista se podporou ruského prezidenta nikdy netajil, jeho oficiálnímu instagramovému profilu dosud dominuje společná fotografie s Vladimirem Putinem. V roce 2017 inicioval hnutí s názvem Putin Team a také tehdy zámořským novinářům říkal, že pouze podporuje svou vlast. Když Rusko v roce 2022 napadlo Ukrajinu, komentoval to v rozhovoru s novináři slovy: „Prosím, už žádnou válku.“ O svém vztahu k Putinovi řekl: „Je to můj prezident, ale já se do politiky nepletu. Jsem sportovec.“
Zatímco v NHL má Ovečkin postavení prakticky nedotknutelné hvězdy, v Evropě se kvůli jeho vazbám na Putina ozývají často kritické hlasy.
„Vzhledem k jeho dlouhodobé minulosti, ale i jeho veřejnému vystupování od počátku pozemní ruské války na Ukrajině, mě jeho účast ve videu nijak nepřekvapila. Je to jenom potvrzení toho, čím Alexander Ovečkin je. Je to podporovatel zločinců, teroristů a vrahů, a tak k němu musíme přistupovat,“ řekl v rozhovoru pro iSport.cz Hašek, jenž dlouhodobě kritizuje, že NHL nechává v soutěži působit ruské hokejisty, kteří neodsuzují invazi na Ukrajinu.
Podle něj měla NHL nenechat hrát ruské hokejisty, kteří oficiálně neodsoudí ruskou imperialistickou válku na Ukrajině, a i podle toho nebudou jednat.
Několik dní po vypuknutí války doporučil Hašek šéfovi NHL Garymu Bettmanovi, aby liga všem ruským hráčům vyplatila veškeré smlouvy, když válku neodsoudí. „Stamiliony dolarů za kontrakty jsou naprosto zanedbatelná částka ve srovnání s tím, jak hodnotnou reklamu na ruskou válku nyní NHL dělá. Ta je za čtyři roky minimálně ve stovkách miliard dolarů,“ tvrdí bývalý hvězdný brankář.
Ovečkin v 1573 zápasech základní části NHL nastřílel 929 gólů a připsal si celkem 1687 bodů. V roce 2018 dovedl Washington k zisku Stanley Cupu a blížící se sezona bude jeho 22. v lize.
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