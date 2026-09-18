Marchand přijde kvůli rehabilitaci minimálně o měsíc z nové sezony NHL

Útočník Brad Marchand z Floridy zmešká minimálně první měsíc nové sezony NHL. Osmatřicetiletý hokejista se stále zotavuje po operaci. Panthers o tom informovali na začátku tréninkového kempu.
Marchand v minulém ročníku přišel o 30 zápasů a podrobil se nespecifikovanému zákroku. „Celý říjen bude rehabilitovat,“ řekl trenér Floridy Paul Maurice. „Potom bude možná hned připraven hrát, nebo bude potřebovat ještě nějaký čas,“ dodal.
Marchand, který v roce 2025 pomohl Floridě k zisku Stanley Cupu, v minulé sezoně odehrál 52 zápasů a zaznamenal 27 branek a 27 asistencí. Před příchodem k Panthers působil v Bostonu, se kterým pohár vyhrál v roce 2011.