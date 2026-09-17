Hellebuyck se nedostavil na kemp, Winnipeg ho suspendoval

Connor Hellebuyck nepřišel na začátek tréninkového kempu Winnipegu před novou sezonou NHL a Jets hvězdného brankáře suspendovali. Trojnásobný držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře ligy požádal klub již dříve o výměnu a koncem srpna své prosby odhalil veřejně.
„Snažil jsem se tu situaci vyřešit v tichosti a s respektem a dát organizaci čas k prozkoumání možností. Tréninkový kemp se blíží a já cítím, že bylo důležité potvrdit můj požadavek i veřejně. Můj postoj se nezměnil. Věřím, že posunout se dál je pro mne i moji rodinu tou nejlepší volbou,“ uvedl Hellebuyck v prohlášení z 27. srpna.
Barvy Winnipegu hájí třiatřicetiletý gólman po celou dosavadní kariéru v NHL. „Winnipeg byl po celou tu dobu mým domovem a za čas, který jsem tam strávil, budu vždy vděčný. Nikdy jsem nezapomněl na 23. červen 2012, kdy na mě Winnipeg vsadil. Od té chvíle jsem dělal vše pro to, abych dokázal, že se Jets rozhodli správně,“ řekl tehdy Hellebuyck.
Jenže zatímco ještě nedávno patřili Jets do širšího okruhu favoritů na zisk Stanley Cupu a v sezoně 2024/25 dokonce vyhráli Presidents' Trophy pro nejlepší tým základní části, po posledním ročníku, v němž se ani nedostali do play-off, je všechno jinak.
Právě za sezonu 2024/25, kdy získal svoji třetí Vezina Trophy, byl Hellebuyck vyhlášen také nejužitečnějším hráčem soutěže a obdržel prestižní Hart Memorial Trophy. Měl tehdy fantastickou bilanci, když ze 63 zápasů, do nichž nastoupil, vychytal 47 výher, měl průměr dva inkasované góly na zápas, úspěšnost zásahů 92,5 procenta a osmkrát uhájil čisté konto.
V posledním ročníku, během něhož podstoupil artroskopický zákrok kolena a měsíc pak chyběl, nastoupil do 57 utkání s průměrem 2,86 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 89,5 procenta, ani jediný zápas nedochytal s nulou.
V únoru na olympijském turnaji v Miláně ale proměnil ve vítězství všech pět startů v brankovišti výběru USA a velkou měrou přispěl k zisku zlata, když měl průměr 1,18 a úspěšnost 95,6 procenta.
Před Hellebuyckem je třetí sezona ze sedmileté smlouvy na celkem 59,5 milionu dolarů, kterou podepsal s Jets v říjnu 2023.