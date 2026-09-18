Víc gólů a Stanley Cup, přeje si Pastrňák před novým ročníkem NHL

Útočník Bostonu David Pastrňák má za sebou povedené léto a těší se na novou sezonu NHL. Rád by v ní navýšil počet nastřílených gólů, touží ale především po týmovém úspěchu, aby měl další šanci získat Stanley Cup, řekl v rozhovoru pro zámořská média po startu přípravného kempu Bruins.
Pastrňák si užil léto především díky tomu, že ho neomezovaly zdravotní potíže, které musel řešit v posledních letech. Měl díky tomu dostatek času věnovat se rodině i tréninku. „Přirozeně se vyskytl sem tam nějaký zádrhel, ale bylo to pro mě nejlepší léto za poslední tři roky,“ řekl Pastrňák, jenž loni zmeškal začátek tréninkového kempu kvůli zánětu kolenní šlachy.
Pochvaloval si, že díky dobrému zdravotnímu stavu se mohl vrátit k osvědčenému mimosezonnímu režimu. „To je paráda. Moc rád běhám, ale v předchozích letech jsem toho během léta moc naběhat nemohl. A nemohl jsem ani hrát tenis. Někomu to může znít třeba trochu zvláštně, ale tenis je důležitou součástí mé přípravy. Na kurtu jsem strávil spoustu hodin, takže bylo moc fajn se k němu vrátit. Celkově si myslím, že je skvělý na reakce. Člověk tam absolvuje i sprinty, takže jde o trochu jiný druh kondičního tréninku,“ vysvětlil Pastrňák.
Není prostor pro chyby
Do nadcházející sezony, která začne v úterý 29. září a Boston ji odstartuje hned v úvodním hracím dnu soubojem proti New York Rangers, vstoupí poprvé jako třicátník. I s ohledem na přibývající roky by rád proměnil v realitu dosud nenaplněný sen o zisku Stanley Cupu.
„Jsem hodně hladový (po úspěchu). Samozřejmě bych lhal, kdybych řekl, že to nemám někde vzadu v hlavě. Už je to přece jen nějaká doba. Chci mít další šanci a mám obrovskou chuť se o to znovu pokusit,“ řekl Pastrňák, jenž předloni na domácím mistrovství světa vystřelil ve finále zlato, ale ve finálové sérii NHL v roce 2019 byl naopak na straně poražených, když Boston podlehl v sedmi zápasech St. Louis.
Dobře si však uvědomuje, že v nabité Atlantické divizi to pro Bruins nebude vůbec jednoduché. „Upřímně, v naší divizi není vůbec prostor pro chyby. Každý se zlepšuje, včetně našeho týmu. Ale základní část je o dva zápasy delší a myslím, že jestli dříve bylo postupovou hranicí 90 bodů, tak teď je to 100. V žádném utkání nebude prostor na chyby, pokaždé bude potřeba být dobře nachystaný,“ tuší Pastrňák.
Víc branek, přeje si do nového ročníku Pastrňák
Věří, že vše bude pro jeho tým snazší oproti loňskému vstupu do sezony, kdy kouč Marco Sturm u mužstva začínal. „Pro nás to teď bude o hodně jednodušší tím, že se nebudeme muset učit nový systém. Byl to loni samozřejmě velký krok, ale teď už není žádný prostor pro výmluvy. Musíme být zkrátka připravení a hned od začátku dobře naladění na každý zápas,“ zdůraznil Pastrňák.
Sám by chtěl týmu pomoci větším počtem nastřílených branek. Už čtyřikrát po sobě pokořil stobodovou hranici, ale zápisů v kolonce gólů v minulém ročníku v jeho podání velmi výrazně ubylo. Zatímco v sezoně 2022/23 stanovil 61 góly osobní maximum a následně si připsal 47 a 43 branek, za uplynulý ročník posunul osobní rekord v asistencích (71), ale skóroval „jen“ devětadvacetkrát. Za posledních deset sezon vstřelil méně gólů (20) jen v koronavirem zkrácené sezoně 2020/21.
„Samozřejmě bych moc rád znovu střílel góly, ale všichni víte, jak to mám s tvořením hry a nahráváním: miluju to. Nemám s tím žádný problém. Když uvidím spoluhráče v lepší střelecké pozici, než v jaké jsem já, tak mu vždycky přihraju. Takže ano, každý chce samozřejmě dávat góly, protože to je na tom to krásné, ale ať už jde o jakoukoliv roli, moc rád bych zvládal obojí,“ prohlásil Pastrňák.
V klubu by se také mohl dočkat velké pocty a vést mužstvo do sezony v roli kapitána. Ten bude teprve oznámen, za hlavní aspiranty jsou považováni právě rodák z Havířova a obránce Charlie McAvoy. „Momentálně to není naše starost. Jsem tu od toho, abych dělal pořádně svou práci, ať už je jakákoliv,“ uvedl Pastrňák.