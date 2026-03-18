Čtvrtfinálové série play-off extraligy odstartovaly. Pardubice zdolaly v repríze loňského finále Kometu 5:1. Gól a asistenci si připsal nejproduktivnější hráč základní části Roman Červenka, dvakrát skóroval Jiří Smejkal a Dynamo využilo tři přesilové hry. Sparta, která si v předkole poradila s Kladnem, uspěla na ledě Plzně 2:0 a ujala se vedení v sérii. O góly Pražanů se postarali Michal Vitouch a Pavel Kousal.
První bod proti Kometě stvrdily Pardubice slepenými góly, Sparta vyhrála v Plzni
Odpor Komety zlomily dva góly za devět sekund
Úvod zápasu mezi Pardubicemi a Brnem se vydařil domácímu Dynamu. Již ve druhé minutě otevřel skóre pohotovou dorážkou Košťálkovy střely Sobotka. Východočeši poté nevyužili první přesilovou hru a začali hrozit hosté. Cingeľ s Flekem v polovině první třetiny nesehráli ideálně přečíslení dva na jednoho, Flek a Pospíšil poté nastřelili brankové konstrukce v početních výhodách. I díky tomu Pardubice přežily tři oslabení za sebou.
Hned na začátku druhé třetiny navíc dokázalo Dynamo samo v přesilovce udeřit. Čerešňákova střela od modré čáry se odrazila od Kelemena, slovenský útočník ale dokázal puk pohotově dorazit za Stezkova záda. Na ledě se začaly objevovat drobné rozmíšky, u kterých často nechyběl Pospíšil.
Útočník Komety se vedle toho v polovině utkání postaral o první branku svého týmu, když využil rychlé přenesení hry Zábranského a prostřelil Subbana, jenž dostal trochu nečekaně přednost v pardubické brance před jedničkou Willem.
Východočeši byli i po inkasované brance aktivnější, třetí gól se jim ale dlouho nedařilo přidat. V 48. minutě překonal Stezku v přesilové hře Košťálek, Brno však uspělo s trenérskou výzvou na drobný kontakt Kelemena s brankářem Komety v brankovišti.
Početní výhoda tak pokračovala a stejná pětice hráčů Dynama se prosadila podruhé. Střelcem byl tentokrát Červenka. Navíc o devět sekund později prostřelil Stezku počtvrté Smejkal a bylo rozhodnuto. Stejný hráč skóroval i v 58. minutě v další pardubické přesilovce.
Kořenář vychytal Plzeň
Delší herní pauza Plzně, která šla po základní části do čtvrtfinále přímo, byla přece jen v úvodní části znát. Hosté měli herně navrch, přestříleli domácí tým 16:6 a také šli do vedení. První větší možnosti přitom patřily domácím. Ve třetí minutě prověřil Zámorský dělovkou bez přípravy Kořenářovu pozornost, v sedmé minutě zahrozil dokonce v oslabení Schleiss, ale Kořenář betonem zasáhl.
Jen krátce poté, co se úvodní dějství přehouplo do druhé poloviny, slavili Pražané úvodní zásah. Poté, co vybojovali puk ve středním pásmu, nahodil Kuťák kotouč na gólmana Malíka, dobře pracující Raška sice při pokusu o dorážku neuspěl, ale Vitouch už ano a došťouchl puk pod Malíkem za brankovou čáru.
Po 81 sekundách ze druhé části byl prvním vyloučeným sparťanem Irving, v přesilovce Lalancette rozvlnil síť, ale jen tu boční. Plzeň i po přesilovce pokračovala v náporu a Kořenář měl plné ruce práce, ale zůstal bezchybný.
Plzeň sice ovládla druhou dvacetiminutovku na střely na branku 15:6, jenže radovala se znovu Sparta. Ve 34. minutě ještě Kousal zblízka minul. Ve 38. minutě sice znovu neuspěl, ale záhy si spravil chuť, když prostřelil Malíka ranou pod lapačku.
Do třetího dějství šli Západočeši v početní výhodě, hosté se ubránili. Ve 49. minutě všechny přítomné zamrazilo po souboji sparťana Hyky s domácím Villem Petmanem, jenž nepříjemně narazil do mantinelu a led posléze opouštěl sice při vědomí, avšak na nosítkách.
Plzeň jako kdyby to i trochu poznamenalo, očekávaný nápor při dvoubrankovém manku nepřicházel. Už takřka čtyři minuty před vypršením základní hrací doby to domácí zkusili s hrou bez gólmana, ale ani při následném oddechovém času nic nevymysleli a na kontakt už se nedostali.
Čtvrtfinále play-off extraligy – 1. zápasy
HC Dynamo Pardubice – HC Kometa Brno 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 2. Sobotka (R. Kousal, Košťálek), 22. Kelemen (Čerešňák, Červenka), 49. Červenka (Kelemen, M. Kaut), 49. Smejkal (Čerešňák), 58. Smejkal (R. Kousal, Čerešňák) – 31. K. Pospíšil (Zábranský).
Rozhodčí: Cabák, Šír – Axman, Lederer. Vyloučení: 9:8. Využití: 3:0. Diváci: 9432.
Pardubice: Subban – Čerešňák, T. Dvořák, Tourigny, Gazda, Košťálek, Hájek, Mikliš – Kelemen, Rákos, Smejkal – Mandát, Sedlák, Červenka – M. Kaut, Sobotka, R. Kousal – Vondráček, J. Stránský, Lauko – Fejes. Trenér: Pešán.
Brno: Stezka – Zábranský, F. Král, Bartejs, Ščotka, Ďaloga, Gulaši, J. Zdráhal – Ilomäki, T. Zohorna, K. Pospíšil – Flek, Cingel, Š. Stránský – Chludil, Kollár, A. Zbořil – Ekrt, Michálek, J. Kos. Trenér: Horáček.
HC Škoda Plzeň – HC Sparta Praha 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 11. M. Vitouch (Raška, Kuťák), 38. P. Kousal.
Rozhodčí: Pražák, Barek – Lhotský, Hnát. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6884.
Plzeň: N. Malík – Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Rubins, Percy – O. Rohlík, Lalancette, Měchura – M. Petman, V. Petman, Teplý – Schleiss, Filip, D. Simon – L. Strnad, Jakub Lev, A. Kubík. Trenér: Jandač.
Sparta: Kořenář – Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä – Řepík, Shore, Chlapík – Hyka, M. Špaček, R. Horák – P. Kousal, K. Hrabík, Dzierkals – M. Vitouch, Kuťák, Raška. Trenér: J. Nedvěd.
