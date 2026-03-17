Úvodní fáze play-off extraligy je minulostí, v boji o Masarykův pohár zbývá osm čtvrtfinalistů. Titul může dál hájit Kometa, která v dalším kole narazí na vítěze základní části Pardubice. Co nabídly série předkola? Podcast Hokej bez červené s šéfkomentátorem ČT sport Robertem Zárubou hodnotí také turnaj parahokejistů v Miláně. V pořadí 183. díl připravil a uvádí Tomáš Řanda z webu ctsport.cz.
I. část: 00:00 Turnaj parahokejistů a vyhlídky českého týmu.
Hokej bez červené: Co chybělo parahokejistům k bronzu a co ukázalo předkolo play-off?
Hokej bez červené
II. část: 12:08 Dojmy z předkola play-off extraligy.
III. část: 50:36 Dotazy posluchačů.
IV. část: 1:02:38 Top pět nejzajímavějších událostí předkola play-off.