Hokej

SOUHRNKometa je po druhé výhře v Českých Budějovicích ve čtvrtfinále, Sparta si vynutila pátý zápas


13. 3. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Brno může dál pomýšlet na obhajobu titulu. Kometa úspěšně zvládla i druhý duel předkola v Českých Budějovicích a postoupila do čtvrtfinále play-off. Po výhře 3:2 ovládli Jihomoravané sérii 3:1 na zápasy. Na ledě soupeře uspěla i Sparta a díky vítězství 5:2 nad Kladnem si vynutila rozhodující pátý zápas.

Mezi nejlepší osmičkou se Kometa utká buď s vítězem základní části Pardubicemi, nebo s druhou Plzní. Pokud z poslední rozehrané série předkola Sparta – Kladno postoupí Pražané, vyzvou Brňané v repríze loňského finále Dynamo.

Pro tým Motoru, který loni zvládl předkolo, ale pak neuhrál ve čtvrtfinále ani zápas v sérii s Pardubicemi, sezona skončila. V čase 52:47 o tom rozhodl gól Kristiána Pospíšila za stavu 2:2.

Domácí předtím ve druhé části smazali dvoubrankové manko, které měli po úvodní třetině a dvou trefách Adama Zbořila. Pro kouče poražených Ladislava Čiháka šlo o poslední zápas střídačce Motoru.

Výsledky 4. utkání předkola extraligy

Motor České Budějovice – Kometa Brno 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 28. Lantoši (Bulíř, Vála), 31. Bulíř – 14. A. Zbořil (Cingel, F. Král), 20. A. Zbořil (Š. Stránský), 53. K. Pospíšil (T. Zohorna). Rozhodčí: Hribik, Pilný – J. Svoboda, Gerát. Bez vyloučení. Diváci: 6421 (vyprodáno). Konečný stav série: 1:3.

Rytíři Kladno – Sparta Praha 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 30. Ojamäki (Wylie, Audette), 39. Ojamäki (Wylie, Audette) – 5. Krejčík (Shore), 22. M. Seppälä (Klepiš, K. Hrabík), 24. Řepík (Krejčík), 55. Irving (Krejčík, Chlapík), 59. Řepík (Chlapík, Shore). Rozhodčí: Kika, Mejzlík – Frodl, Hynek. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:2. Diváci: 5200 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

