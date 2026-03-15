Kladno bylo blízko překvapivému postupu, nakonec ale senzaci nedotáhlo. Sparta v pátém utkání předkola play-off Tipsport extraligy přetlačila Kladno 3:2 v prodloužení, sérii vyhrála 3:2 na zápasy a prošla do čtvrtfinále, kde se střetne s Plzní. V nastavení rozhodl Filip Chlapík v čase 76:54.
Sparta je ve čtvrtfinále, ale proti Kladnu se nadřela. V prodloužení ji zachránil Chlapík
Pražané v rozhodující bitvě vedli od 23. minuty zásluhou Romana Horáka, ještě ve druhé třetině ale vyrovnal Daniel Audette a v 53. minutě otočil vývoj Martin Procházka. Spartu pak necelé tři minuty před koncem základní hrací doby zachránil při hře bez gólmana Devin Shore, nečekaně brzký konec ročníku pak odvrátil Chlapík, jenž si u vyrovnávací branky připsal asistenci.
Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda postoupili mezi nejlepší osmičku pošesté za sebou, dosáhli za tu dobu na stříbro a tři bronzy, na kýžený titul ale čekají od roku 2007. Sérii s Plzní rozehrají ve středu na západě Čech.
Pražané nastoupili s gólmanem Kořenářem, jenž se v pátek podepsal pod vyrovnání série. Utkání mělo hodně opatrný úvod, bylo zřejmé, jak moc si oba celky uvědomují důležitost prvního gólu. Sparťané byli směrem dopředu o něco odvážnější, strážce hostující branky Brízgalu však vážněji neohrozili. Ve 13. minutě zahrozili poprvé Rytíři a Bláha měl obrovskou šanci otevřít skóre, ale Kořenář byl proti.
O chvilku později musel na trestnou lavici po faulu vysokou holí Sirota a Rytíři měli k dispozici první přesilovku. Zpočátku byla hodně nepovedená, pak pálil Pietroniro, Kořenář na jeho ránu nedosáhl, ale proletěla těsně vedle, vzápětí Robins z kruhu zazvonil na horní tyčku. V pěti se pak hrálo jen krátce – provinil se Mendel a početní výhodu si zahrála i Sparta. Při jediné šanci zaváhal Kousal.
Po dvou minutách ze druhé části fauloval Houdek a Pražanům stačilo jen 33 sekund ke vstřelení úvodní branky. Povedenou tečí se prosadil Horák, když mezi kruhy sklepl ze vzduchu Krejčíkovu dělovku od modré čáry. Jen chvilku poté byl blízko gólové dorážce Kuťák.
Kladenští pak usilovali o odpověď, ztroskotávali však na pozorném Kořenářovi. Ve 29. minutě ale sparťané špatně vystřídali, Kryštof Hrabík byl v oslabení navíc dlouho bez hole, domácí tyto horké chvilky sice ustáli, jenže v pokračující přesilovce pálil Audette a po zaváhání Kořenáře přepadl puk obloučkem za jeho záda.
Přes další šance, z nichž největší měl ve 39. minutě Chlapík, když po souboji tváří v tvář proti Brízgalovi a kličce gólmanovi nastřelil z úhlu tyčku, zůstalo skóre nadále vyrovnané.
V končící 43. minutě Kořenář své zaváhání při inkasovaném gólu skvěle odčinil při dorážce Robinse, jenž uklízel bekhendem puk do odkryté branky. Ve 49. minutě vychytal Brízgala na druhé straně Řepíka. O chvilku později neuspěl z otočky Forman, vzápětí zlikvidoval Kořenář i obrovskou příležitost Klímy, který se ocitl na chviličku osamocený před jeho brankovištěm.
V čase 52:11 dorážející Procházka rozjásal hosty, sudí však ihned sami zamířili k videu, aby překontrolovali, že puk nezahrál bruslí úmyslně. Gól následně uznali. Pojistku měl na hokejce Vigneault, Kořenář však udržel Pražany ve hře. Už tři a čtvrt minuty před vypršením základní hrací doby sáhla Sparta k risku bez brankáře a záhy slavila vyrovnání – v čase 57:02 poslal zápas již počtvrté v sérii do prodloužení Shore.
Prodloužení se odehrávalo pod taktovkou Sparty. Dzierkalse při dorážce vychytal Brízgala, zároveň však fauloval Lisler a domácí měli k dispozici přesilovku. V ní nezacílil přesně z ideální pozice mezi kruhy Pysyk, Shore pak z brankoviště minul Chlapíkovu nahrávku a Rytíři nakonec velmi horké okamžiky přečkali.
Další velké možnosti měli Chlapík a Špaček. V končící 77. minutě po prvním náporu Kladna v prodloužení fauloval Tomek a Chlapík hned po šesti sekundách poslal Spartu do čtvrtfinále tečovanou ránou od modré čáry.
Pátý zápas předkola play-off extraligy
Pátý zápas předkola play-off extraligy
HC Sparta Praha – Rytíři Kladno 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 23. R. Horák (Krejčík, M. Špaček), 58. Shore (R. Horák, Chlapík), 77. Chlapík (Krejčík, M. Špaček) – 29. Audette (Vigneault), 53. M. Procházka (M. Forman, Konečný). Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 15 435. Konečný stav série: 3:2.
Sparta: Kořenář – Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä – Řepík, Shore, Chlapík – Hyka, M. Špaček, R. Horák – P. Kousal, K. Hrabík, Dzierkals – M. Vitouch, Kuťák, Raška – Klepiš. Trenér: J. Nedvěd.
Kladno: Brízgala – M. Jandus, Mendel, Pietroniro, T. Tomek, Wylie, Houdek, Piskáček – Ojamäki, M. Marcel, Audette – Kelly Klíma, Vigneault, Robins – M. Procházka, Konečný, M. Forman – Lisler, Melka, O. Bláha – od 21. navíc J. Strnad. Trenér: Plekanec.