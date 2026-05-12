Český tým v čele s kapitánem Červenkou odletěl do Bernu

Čeští hokejisté krátce po poledni nasedli na speciál směr Švýcarsko, kde již v pátek vstoupí do mistrovství světa. Na palubě už nechyběl kapitán Roman Červenka, který zatím odpočíval po náročné zlaté sezoně. Vedle čtyřicetiletého matadora a dvojnásobného světového šampiona se k týmu připojili i Lukáš Sedlák a Matěj Blümel.
„Těším se. Jsem odpočatý a jsem rád, že je to ve Švýcarsku. Podívám se zpět tam, kde jsem strávil nějaký čas. Doufám, že to budou příjemné poslední tři týdny sezony,“ přál si Červenka. Zkušený útočník se chystá již na třinácté MS v kariéře, což ale teď neřeší. „Teď se soustředím jen na to, co mě čeká. Na podobné statistiky se možná kouknu jednou, až skončím. Samozřejmě se to občas dozvím, ale není to nic, co bych sledoval,“ řekl Červenka.
Český tým odehraje zápasy základní skupiny ve Fribourgu, za který Červenka dvě sezony hrál. „Nějaké vzpomínky mi samozřejmě vyběhnou, ale na nic konkrétního se netěším. Celkově je to příjemná a hezká země,“ uvedl Červenka, jenž ve Švýcarsku před svým příchodem do Pardubic strávil sedm let.
Hokejisté vyrazili na MS ve speciálních pruhovaných sakách, jen Červenka měl odlišné. „Jak dělám hodně kliků, tak mi bylo malé přes ruce,“ pousmál se Červenka, jenž bude se svými spoluhráči dnes večer ve Švýcarsku poprvé trénovat. Národní tým se po příletu do Bernu ubytuje v tamním hotelu a v 17:30 si poprvé vyzkouší ledovou plochu ve fribourské BCF Areně.
V sestavě českého týmu bude na MS řada mladších hráčů, kteří dostali šanci i s ohledem na vysoký počet omluvenek. „Tým je omlazený. Musí se najít chemie a musíme šlapat jako jeden tým nebo jeden chlap. Bez soudržnosti úspěch určitě nepřijde. Největší dvě hvězdy, které máme, tady nejsou. O to více se musíme spolehnout na tým,“ nastínil Červenka možný recept na úspěch.
Zatímco jedna z aktuálních českých hvězd Martin Nečas ještě v dresu Colorada bojuje v NHL o Stanleyův pohár, útočník Bostonu David Pastrňák se trenérům po náročné sezoně omluvil. Červenka se se spoluhráčem z letošní olympiády v Miláně i zlatého předloňského MS v Praze v minulých dnech zkoušel spojit. „Napsali jsme si nějaké zprávy. Cítil jsem, že je rozhodnutý a teď to nejde,“ řekl Červenka.