V nominaci na MS chybí Pastrňák i brankáři z NHL. Pardubice dodaly pět hráčů včetně Červenky

V nominaci národního týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku není největší česká hvězda David Pastrňák. Ve výběru trenéra Radima Rulíka zatím nefiguruje ani jeden z českých brankářů z NHL. Pozvánku na další šampionát obdržel mimo jiných kapitán z posledních turnajů Roman Červenka a hned čtyři jeho spoluhráči z Pardubic.
Střelec vítězného gólu z finále předloňského šampionátu Pastrňák se ve Švýcarsku nepředstaví. „Kontaktoval jsem ho bezprostředně po vypadnutí. Měli jsme krátkou konverzaci a cítil jsem, že asi nedorazí, nicméně dali jsme si odstup. Poté se někde psalo, že David řekl v Americe, že nepojede, což se také potvrdilo,“ vysvětlil generální manažer týmu Jiří Šlégr.
Do Švýcarska z brankářů prozatím pojedou Josef Kořenář, Dominik Pavlát a Petr Kváča, všichni tři se zúčastnili Švédských her. Šlégr uvedl, že s dvojicí Karel Vejmelka a Vítek Vaněček z Utahu se nepočítá, Daniel Vladař čeká na výstupní prohlídku ve Philadelphii.
Ve výběru je z hráčů hrajících pravidelně v NHL pouze bek Filip Hronek z Vancouveru. Do nominace se probojoval i útočník Jaroslav Chmelař, jenž se v této sezoně propracoval do prvního týmu New Yorku Rangers, a také dva zástupci z nižší AHL: obránce Marek Alscher z Charlotte (respektive Floridy) a křídelník Matěj Blümel (Providence/Boston).
Mistrovské Pardubice budou reprezentovat kromě Červenky také obránce Libor Hájek a útočníci Lukáš Sedlák, Martin Kaut a Jan Mandát. Ze stříbrných třineckých Ocelářů se do Švýcarska podívá jen centr Michal Kovařčík.
Z letošního stříbrného týmu z mistrovství světa dvacítek v Minneapolisu a St. Paulu vybral Rulík dvacetiletého Tomáše Galvase, útočník Petr Sikora se do finálního výběru nedostal. V kádru jsou také z ročníku 2004 Marek Alscher, Tomáš Cibulka a Matyáš Melovský.
„Jednoznačně je bereme proto, že je to budoucnost českého hokeje. Matyáše Melovského jsem zažil v dvacítkách a je opravdu šikovný hráč. Jsou budoucností stejně jako všichni hráči v této sestavě,“ řekl Rulík, který musel v olympijském roce řešit velkou řadu omluvenek.
„Tolik jich nepamatuji. Byla to velmi těžká nominace. Potřebujeme mužstvo, které to bude zvládat bruslařsky, bude hrát dobře na malém prostoru a bude mít cit na situaci. To jsou kritéria, která rozhodovala,“ uvedl Rulík.
Jiříček se Špačkem doplatili na nízkou herní vytíženost
Beka Davida Jiříčka z Philadelphie, který po konci sezony v AHL v prvním týmu nenastupoval, Rulík nevybral. Stejná je situace u zadáka Davida Špačka, jehož Minnesota ještě hraje a prohrává s Coloradem 1:2 na zápasy. „Zvažovali jsme ho, ale má měsíc bez zápasu a v tuto chvíli jsme prostě zvolili jiné obránce. Je to jako s Davidem Špačkem. Myslíme, že vypadli z herního tempa a bylo by to pro ně složité,“ podotkl Rulík.
„Samozřejmě jsme se snažili vybrat to, co bude nejprospěšnější, ale to ukáže až to mistrovství. Chceme se semknout a podat co nejlepší výkon, a co z toho bude, uvidíme. Cíl je dostat se do čtvrtfinále a tam zabojovat o postup,“ dodal Rulík.
Češi mají za sebou nepovedený závěr posledního turnaje Euro Hockey Tour v sezoně. Po úvodní výhře nad Švédy (3:1) nejprve podlehli Finům (2:3) a v generálce na světový šampionát schytali debakl od Švýcarů 1:6. Jednalo se o nejvyšší porážku národního týmu s výběrem helvétského kříže v samostatné historii.
Tým se opět sejde v úterý při odletu z Prahy do dějiště šampionátu, kde bude po příletu ještě večer trénovat. Celou základní skupinu odehrají Češi ve Fribourgu. První utkání je čeká v pátek, kdy nastoupí proti Dánsku (20:20). Druhá skupina a závěrečné boje se odehrají v Curychu, šampionát skončí v neděli 31. května. Česká televize odvysílá všechny zápasy na ČT sport nebo ČT sport Plus.
Nominace českých hokejistů na mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu
Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 12 zápasů), Josef Kořenář (Sparta; 11), Dominik Pavlát (Ilves Tampere/Fin.; 8).
Obránci: Tomáš Cibulka (České Budějovice; 17/0), Tomáš Galvas (Liberec; 8/0), Libor Hájek (Pardubice; 42/3), Jan Ščotka (Kometa Brno; 67/1), Marek Alscher (Florida/NHL, Charlotte/AHL; 3/0), Filip Hronek (Vancouver/NHL; 61/7), Michal Kempný (Brynäs/Švéd.; 111/11), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 41/0).
Útočníci: Roman Červenka (223/65), Martin Kaut (28/5), Jan Mandát (5/1), Lukáš Sedlák (všichni Pardubice; 56/19), Ondřej Beránek (97/11), Jiří Černoch (oba Karlovy Vary; 68/12), Dominik Kubalík (113/45), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 55/12), Jakub Flek (Kometa Brno; 117/31), Michal Kovařčík (Třinec; 37/4), Matěj Blümel (Boston/NHL, Providence/AHL; 43/14), Jaroslav Chmelař (New York Rangers/NHL; 3/1), Matyáš Melovský (Utica/AHL; 6/1), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 84/26).