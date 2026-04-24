Aktivitu Třince korunoval sváteční střelec. Davidovi jsem poslal brambor na nohy, přiznal Flynn

Třinec rovná se defenzivní hokej? Letošní play-off Ocelářů verze určitě ne. Slezané srovnali finálovou sérii extraligy proti Pardubicím dvěma domácími vítězstvími na 2:2 na zápasy. Čtvrteční výhra 4:2 byla podpořená aktivním hokeje a nečekaným střelcem vítězné branky Davidem Musilem. V utkání dominovala také druhé útočná formace domácích.
Velkým obratem ve třetím finále z 1:4 na 5:4 v prodloužení se Oceláři nakopli také pro čtvrté utkání. Teď poprvé v sérii nedostali první gól a naopak šli do dvougólového vedení zásluhou Oscara Flynna a Libora Hudáčka. Dynamo sice záhy srovnalo díky dvojici Roman Červenka – Lukáš Sedlák, ale Oceláři byli i nadále v útočném pásmu aktivní.
„Myslím si, že jsem si pro to šli a v tomto utkání si to zasloužili,“ prohlásil Flynn. Lídr pardubické ofenzivy přidal svůj pohled. „Prospali jsme začátek, po dvou chybách nám dali dva góly. Výsledek jsme dotáhli na 2:2 ještě v první třetině, což bylo důležité. Pak už bylo utkání vyrovnané a o tom, kdo dá třetí gól. Šance byly na obou stranách,“ řekl Sedlák.
A jak to bylo z pohledu čísel? Vyrovnané utkání výsledkově, ve hře pět na pět měl převahu Třinec. „Víme, že je to o nás. Když do toho půjdeme jako v tomto zápase, máme šanci vždycky,“ je si vědom Flynn.
Hra pět na pět ve 4. finále Třinec – Pardubice
- Střelecké pokusy: 50 – 56
- Střely na branku: 27 – 26
- Střely ze slotu: 23 – 13
- Střely s vysokou nebezpečností: 6 – 1
- Očekávané góly: 3,04 – 1,54
- Vyhrané souboje: 36 – 29
- Vhazování: 16 – 32
Zdroj: Hockeylogic.cz
Oceláři možná netušili, že trefou už v relativně brzkém v čase 36:52 rozhodli utkání. O vítěznou trefu se postaral netradiční střelec David Musil. V play-off se ovšem prosadil podruhé, dříve skóroval v pátém utkání semifinále proti Mountfieldu.
„Je to super, ale důležitá je ta výhra. Viděl jsem, že tam Osky (Oscar Flynn – pozn. red.) jede, snažil jsem se mu najet. Otveřelo se mi to tam. Nahrál mi, tak jsem si puk přikopnul a hned jsem se to snažil dostat na bránu. Povedlo se mi to tam nějak narvat,“ popsal Musil.
Pochvalu dostal Musil také od střelecky úspěšnějšího kolegy, Flynn se prosadil v první třetině a v play-off už posedmé. „Byl to takový šťastnější gól, ale krásně se tam ukázal. Chvilku jsem myslel, že jsem ho dostal do špatné situace, ale poradil si s tím,“ uvedl Flynn.
Původně měl obavy, že spoluhráči spíš přidělal problémy. „Hodil jsem mu tam brambor na nohy, ale parádně si s tím poradil. Takovou rychlou nečekanou střelou poslal mezi nohy. Budu mu to dávat víc na nohy,“ smál se Flynn.
David Musil ve 4. finále
- Čas na ledě: 8:17
- Ice-time v době vstřelené branky: 1:50 a 5. střídání
- Produktivita: 1 střela na branku / 1 gól
„Beci nás parádně podporovali. Tento gól vyplynul z našeho přečíslení. Byl tam ten správnej muž. V sezoně byl už hodněkrát takto v útoku. Někdy z toho bylo břicho, ale teď parádní moment se tam pověsil a rozhodl,“ usmíval se šikovný útočník.
Sváteční střelec Musil nedohrál středeční utkání, ve druhé třetině ještě strávil ve dvou střídáních na ledě 59 sekund, ale pak už do hry nezasáhl. „Když to ten daný den není ono, tak se snažíme hrát to nejlepší, co máme. V předchozím utkání to sice vyšlo na Davida, ale teď zase opačně. Tím, že jsou ty role dané a tým je s tím vyrovnaný, tak to vzal tak, jak to vzal. Jsme za to rádi,“ řekl třinecký kouč Boris Žabka.
Druhá útočná formace Třince ve 4. finále
Oscar Flynn – Libor Hudáček – Marko Daňo při hře 5 na 5
- Čas na ledě: 9:16 (První formace s bratry Kovařčíky 10:20)
- Góly: 3 – 0
- Střelecké pokusy: 13 – 10
- Střely ze slotu: 8 – 4
Samotnému Flynnovi se daří. V prvním finále v Pardubicích se prosadil jednou, ale jeho formace byla spíš přehrávaná. Třetí finále začal Flynn a Hudáček s Kurovským, o den později k nim od začátku naskočil opět Marko Daňo a tato formace rozhodla zápas.
Souhru si Flynn pochvaloval. „Stoprocentně, hraju s výbornými hráči. Byl to od nás dobrý zápas, jen to potvrdit v dalších zápasech. Jako tým jsme se dostali do finále, tak nemáme kluka, který nehraje dobře. Ještě pár zápasů a takových výkonů potřebujeme,“ přál si Flynn.