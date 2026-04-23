Třinec srovnal sérii s Pardubicemi, rozhodl obránce Musil

Třinec zdolal ve čtvrtém finále extraligy Pardubice 4:2 a vyrovnal stav série na 2:2 na zápasy. Oceláři sice v první třetině ztratili brzké dvoubrankové vedení, ale v 37. minutě rozhodl obránce David Musil. V závěru při power-play pojistil výhru gólem do prázdné branky Miloš Roman. Pátý duel se uskuteční v neděli od 17:00 na východě Čech a souboj o titul se pak s jistotou vrátí i v úterý do Werk Areny.
Třinec už v čase 2:51 vedl 2:0 po brankách Oscara Flynna a Libora Hudáčka. Do poloviny úvodního dějství Dynamo srovnalo krok, 88 sekund po trefě kapitána Lukáše Sedláka využil přesilovou hru Roman Červenka. Za Oceláře si připsal tři body za gól a dvě asistence Hudáček. Brankář Ondřej Kacetl vychytal 200. výhru v extralize v kariéře.
Už po 119 sekundách hry se radovali Oceláři. Po Galvasově přihrávce se trefil z levého kruhu k protější tyči Flynn. Za dalších 52 vteřin už měl Třinec dvoubrankový náskok. Daňo našel mezi kruhy nepokrytého Hudáčka, který forhendovým blafákem vyzrál na Willa, místo něhož se poté do brankoviště postavil Subban.
Vzápětí atakoval Lauko na hlavu Hrehorčáka, sudí Kika s Ondráčkem podle videa potvrdili dvouminutový trest. Při něm Dynamo odolalo a ještě navíc v oslabení zahrozil Mandát, který ale neměl přesnou mušku. V 9. minutě už Východočeši snížili. Sedlák si vyměnil puk na modré čáře s Hájkem a přes clonu překonal Kacetla.
Za 88 sekund už bylo vyrovnáno. Při Adámkově vyloučení našel Sedlák na levém kruhu Červenku, který si s 12 brankami polepšil v čele tabulky střelců play-off a 22. bodem i na pozici nejproduktivnějšího hráče.
Oceláři šli opět do vedení v čase 36:52. Flynn zpětnou přihrávkou našel Musila, který z levého kruhu prostřelil Subbana. Náskok Ocelářů se snažili pojistit Flynn a Růžička. Necelé tři minuty před koncem šel pykat Koch, ale domácí se ubránili stejně jako v závěrečné power-play, při které v čase 59:49 skóroval Roman.
HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 2. Flynn (J. Galvas, L. Hudáček), 3. L. Hudáček (Daňo), 37. D. Musil (Flynn, L. Hudáček), 60. Miloš Roman (Daňo, Marinčin) – 9. L. Sedlák (Hájek), 10. Červenka (L. Sedlák). Rozhodčí: Kika, Ondráček II – Ondráček I, Rampír. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 2:2.
Třinec: Kacetl – Marian Adámek, Marinčin, Kundrátek, J. Galvas, Koch, Nedomlel, D. Musil – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Daňo, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, P. Sikora, Kubiesa – Kurovský, Miloš Roman, Hrehorčák – Cienciala. Trenér: Žabka.
Pardubice: Will (3. M. Subban) – Čerešňák, Hájek, M. Tourigny, Ludvig, Košťálek, T. Dvořák, Gazda, Mikliš – R. Kousal, Kondelík, Smejkal – Kelemen, L. Sedlák, Červenka – M. Kaut, Sobotka, Lauko – Vondráček, Poulíček, Mandát. Trenér: Pešán.