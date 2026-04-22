Hokej

Třinec ve finále žije, nevídaný obrat dovršil v prodloužení Daňo


22. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČT sport

Třinečtí Oceláři prohrávali ve třetím finále play-off Tipsport extraligy už 1:4, přesto zvítězili 5:4 po prodloužení a snížili stav série na 1:2 na zápasy. Výsledkovou otočku dokonal v čase 75:51 Marko Daňo. Série bude pokračovat ve čtvrtek znovu ve Slezsku.

Pardubice už sahaly po titulovém mečbolu, ale závěr zápasu nezvládly. Naopak Třinec z posledních let potvrdil, že není radno ho ve vyřazovacích bojích podceňovat za jakéhokoliv stavu. Oceláři letos vyhráli všech šest prodloužení v play-off.

Dynamo přitom vedlo 4:2 ještě v 56. minutě, ale nejprve snížil Tomáš Kundrátek tři minuty před koncem a srovnání v základní hrací době obstaral Andrej Nestrašil v čase 58:11. Oba góly navíc vstřelili Oceláři při risku bez brankáře.

V nastavení pak aktivnější Třinec útočil na vítězný gól, jenže Roman Will v pardubické brance dlouho odolával. Nakonec se však přece jen prosadil Daňo po asistenci od Mariana Adámka, který ho vybídl přihrávkou před prázdnou bránou.

K vítěznému obratu přispěl snižující trefou Libor Hudáček na 2:4 po polovině utkání a také gólman Ondřej Kacetl. Ten sice inkasoval čtyřikrát do času 26:58, ale poté už zamkl branku. Nejvíc se vytáhl v prodloužení, když lapačkou nad brankovou čárou vychytal nejproduktivnějšího hráče vyřazovacích bojů Romana Červenku. Pardubický útočník si tentokrát připsal pouze jednu asistenci, přesto se zlepšil na 21 bodů (11+10).

Skóre zápasu otevřel tečí hostující Jáchym Kondelík, a přestože Nestrašil brzy srovnal na 1:1, šli Východočeši do první přestávky s náskokem díky důrazné dorážce Lukáše Sedláka. V prostřední části pak vytvořili výsledkově zdánlivě pohodlný polštář obránci Dynama Peter Čerešňák a John Ludvig.

Finále play-off extraligy – 3. zápas

HC Oceláři Třinec – HC Dynamo Pardubice 5:4 v prodl. (1:2, 1:2, 2:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 9. A. Nestrašil (M. Kovařčík, Marian Adámek), 34. L. Hudáček (Kundrátek, A. Nestrašil), 57. Kundrátek (M. Kovařčík, J. Galvas), 59. A. Nestrašil (M. Kovařčík), 76. Daňo (Marian Adámek, L. Hudáček) – 6. Kondelík (Gazda, J. Stránský), 16. L. Sedlák (Hájek, Gazda), 22. Čerešňák (Červenka), 27. Ludvig (L. Sedlák, M. Tourigny).
Rozhodčí: Jeřábek, Květoň – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 5400 (vyprodáno). Stav série: 1:2.

Třinec: Kacetl – Kundrátek, J. Galvas, D. Musil, Marinčin, Marian Adámek, Koch, od 21. navíc Nedomlel – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kurovský, L. Hudáček, Flynn – M. Růžička, P. Sikora, Kubiesa – Daňo, Miloš Roman, Hrehorčák – Cienciala. Trenér: Žabka.

Pardubice: Will – Čerešňák, Hájek, M. Tourigny, Ludvig, Košťálek, T. Dvořák, Gazda – Kelemen, Kondelík, Smejkal – Mandát, L. Sedlák, Červenka – M. Kaut, Sobotka, Lauko – Vondráček, Poulíček, J. Stránský – od 46. navíc Mikliš. Trenér: Pešán.



Démon Červenka rozhodl třemi body o druhé finálové výhře Pardubic

Úvodní finálový bod berou Pardubice, pod obrat se podepsali Červenka se Smejkalem

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.