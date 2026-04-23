Pardubice měly Třinec u zdi, ale závěr nezvládly. Musíme to hodit za hlavu, říká Kondelík

Ani vedení 4:1 nestačilo Pardubicím k třetímu vítězství ve finálové sérii play-off Tipsport extraligy proti Třinci. Oceláři po obratu na 5:4 po prodloužení snížili stav na 1:2 na zápasy. Podle útočníka Dynama Jáchyma Kondelíka přitom Východočeši hráli venku paradoxně lépe než v úvodních dvou domácích duelech.
„Já si myslím, že celý zápas jsme docela hráli podle plánu. Paradoxně nám šly líp nohy než v těch dvou předtím, ale prostě se jim to nakonec povedlo otočit. Klobouk dolů, je to 2:1,“ řekl Kondelík. Podle něj Dynamo nic nepodcenilo a dobře si uvědomuje sílu soupeře, který v letech 2019 až 2024 získal pět titulů za sebou. „My to víme. Myslím si, že k nim máme zdravý respekt. Je to důležité. Jsou skvělý tým. My jsme také skvělý tým. Prostě to musíme hodit za hlavu, stalo se. Bude nový den, nový zápas.“
Třinec dokázal snížit už ve 34. minutě na 2:4 v přesilové hře díky brance Libora Hudáčka, ale potom Východočeši dlouho drželi dvoubrankový náskok, než se v závěru prosadili Tomáš Kundrátek a Andrej Nestrašil. „Paradoxně těch patnáct minut předtím, než jsme dostali ty góly, tak jsme hráli dobře. Neměli žádnou tutovku a náš systém nám docela fungoval,“ prohlásil Kondelík.
Závěr zlomila hra Třince bez gólmana. „Na konci se samozřejmě musíme trošku stáhnout a nehrát už tak aktivně. Oni to zahráli velice dobře. Já si myslím, že i my podle naší šablony jsme to zahráli dobře. ‚Dvořkovi‘ (Tomáši Dvořákovi) to prolétlo mezi nohama. To je smůla. On tam byl skvěle v lajně té střely a občas se takové góly stanou. ‚Nesty‘ je skvělý hráč. Dobře si tam nabruslil a našel tu skulinku. Prostě hokej je takový, občas má štěstí ten a občas ten,“ komentoval Kondelík vyrovnání na 4:4.
Gólu na 3:4 podle televizních záběrů pravděpodobně přecházel ofsajd. „Nevím, já jsem to neviděl,“ řekl Kondelík. „Já ani nevím, jaký byl ten u nás. Já jsem tam koukal do pásma, že to hodím dolů. Říkali, že byl také z ofsajdu. Já nevím, já myslím, že byl dobrý. Ale třeba to máme jedna jedna, nevím,“ pokračoval s připomínkou vítězného gólu Jiřího Smejkala z prvního utkání série.
Dynamo dohrávalo bez zraněných útočníků Vladimíra Sobotky a Jakuba Lauka, kteří se zranili při blokování střel. „Tam byly parádní bloky. ‚Sob‘ něco zblokoval, ‚Laukič‘ něco zblokoval. Tým to nakopne. V play-off to tak je. Jsme potlučení my, jsou potlučení oni. Jdeme dál. Nevím, jaký je jejich stav. Takže uvidíme,“ dodal Kondelík.