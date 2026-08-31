Fotbal

Zemřel bývalý sparťanský brankář Olejár


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ve věku 67 let zemřel po těžké nemoci bývalý brankář fotbalové Sparty Jaroslav Olejár. O úmrtí dvojnásobného mistra československé ligy informoval letenský klub na sociálních sítích.

Olejár působil ve Spartě mezi lety 1983 až 1985 a nastoupil k 18 ligovým zápasům. Nejpamátnější utkání odchytal hned v úvodu svého angažmá, kdy v prvním kole Poháru UEFA přispěl k domácí výhře 3:2 nad Realem Madrid a k postupu přes španělský velkoklub.

Po konci ve Spartě se Olejár vrátil na rodné Slovensko. Profesionální kariéru ukončil v roce 1994 a poté se jako trenér věnoval práci s mládeží.

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