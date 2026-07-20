Legenda anglického fotbalu Kevin Keegan zemřel. Dvojnásobný vítěz Zlatého míče podlehl rakovině

Někdejší kapitán a trenér anglické fotbalové reprezentace Kevin Keegan zemřel. S odvoláním na jeho rodinu o tom informovala britská média. Pětasedmdesátiletý dvojnásobný držitel Zlatého míče bojoval s rakovinou v pokročilém stadiu, o své nemoci otevřeně promluvil letos v lednu. Před sedmi týdny uvedl, že je nemoc v posledním stadiu.
„S nesmírným zármutkem oznamujeme, že Kevin Keegan ve věku 75 let zemřel,“ uvedla Keeganova rodina v prohlášení, které citovala televizní stanice Sky Sports. „Kevin, dvojnásobný držitel Zlatého míče, byl milovaným manželem, otcem a dědečkem. Rodina by ráda poděkovala jeho skvělému lékařskému týmu za veškerou podporu.“
Keegan byl hvězdným ofenzivním záložníkem či útočníkem. S Liverpoolem vyhrál Pohár mistrů evropských zemí (nyní Liga mistrů), třikrát anglickou ligu a dvakrát Pohár UEFA. V roce 1977 přestoupil do Hamburku, jemuž pomohl vyhrát Bundesligu. V letech 1978 a 1979 získal Zlatý míč, tehdy udělovaný nejlepšímu fotbalistovi Evropy.
V 80. letech hrál Keegan za Southampton a Newcastle, který poté také dvakrát trénoval. Vedl rovněž anglickou reprezentaci, v níž předtím odehrál 63 zápasů a vstřelil 21 gólů.