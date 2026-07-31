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Fotbal

Zemřel Franco Baresi. Legendě italského fotbalu bylo 66 let


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Zemřel italský fotbalista Franco Baresi. Mistru světa z roku 1982, který s AC Milán třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Serii A, bylo 66 let.

Baresi strávil v dresu AC Milán do roku 1997 celou dvacetiletou hráčskou kariéru a patnáct sezon byl kapitánem. V reprezentaci odehrál 82 zápasů. Na zlatém MS v roce 1982 se ještě na trávník nedostal, o dvanáct let později byl kapitánem italského výběru, jenž ve finále podlehl v penaltovém rozstřelu Brazílii.

Loni se Baresi podrobil operaci plic a zahájil onkologickou léčbu. V únoru se objevil s olympijskou pochodní na zahájení zimních her v Miláně. „AC Milán truchlí nad úmrtím Franca Baresiho, který stejně jako jeho dres s číslem 6 navždy zůstane nedílnou a zásadní součástí DNA a historie klubu,“ uvedl AC Milán, jehož čestným viceprezidentem se Baresi stal v roce 2020.

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