Český národní tým prohrál ve druhém utkání pod trenérem Santim Deniou 0:2 s Anglií a ve skupině A Ligy národů zatím nemá rovněž po porážce s Chorvaty ani bod. Kapitán Ladislav Krejčí je i tak rád, že Češi mohli absolvovat utkání proti jednomu z nejlepších mužstev světa. Je přesvědčen, že jedině tak mohou výkony reprezentace růst.
Česká reprezentace hrála od 25. minuty v deseti poté, co Pavel Šulc obdržel po faulu jasnou červenou kartu.
„Hodnocení je těžké v tom, že to poznamenala červená karta. Potom těžko hodnotit naše kluky, všechny ty plány šly do kytek. Měli to strašně těžké oběhat, osoubojovat v deseti. Bylo vidět, že to bere síly, nahoru jsme pak neměli prakticky nic,“ uvedl ve vysílání ČT sport někdejší obránce národního týmu Ondřej Čelůstka.
„Extrémně těžký, Šulc byl rozhodující moment. Strašně by mě ale zajímalo, jak by to vypadalo jedenáct proti jedenácti. Měl jsem ten pocit, že bychom to utkání mohli zvládnout. Je strašná škoda. Dovolím si tvrdit, že v jedenácti bychom dneska na Anglii měli,“ doplnil bývalý reprezentační gólman Zdeněk Zlámal.
Do utkání nastoupil s kapitánským céčkem po zranění Ladislav Krejčí, který v sobotu proti Chorvatsku chyběl. Jeho pásku oblékl Vladimír Coufal, ten pro změnu absentoval s Anglií kvůli pochroumanému kolenu, do něhož dostal injekci.
„Velice náročné to bylo. Jsem hrdý na to, jak jsme to odbojovali do konce, nebylo to vůbec jednoduché. Snažili jsme se udržet naši tvář i pod tlakem a jsem rád, že jsme neztratili odvahu a i o jednoho míň jsme si snažili vytvořit nějaké šance,“ řekl v rozhovoru pro ČT sport obránce Wolves, kteří v této sezoně hrají „pouze“ druhou anglickou nejvyšší soutěž.
Několik soubojů sváděl s fenomenálním útočníkem Bayernu Harrym Kanem. „Ne každý má příležitost každé tři dny hrát s takovými týmy. Jsem rád, že to porovnání máme na takové úrovni. Pokud se chceme dostat na Euro, budeme s takovými týmy soupeřit.“
Poděkoval fanouškům. „Skvělá atmosféra. Cítili jsme přízeň, lidé cítili, že jsme tam nechali všechno a chtěli jsme hrát. Moc jim za to děkujeme, jsem rád, že to takhle cítíme a že budeme pokračovat,“ dodal Krejčí.
Zlámal byl rád za to, jak Češi k utkání přistoupili, viděl i rozdíl od utkání s Anglií. „Od začátku jsme byli více na míči, věřili jsme si. Líbilo se mi to. Hodnotil bych pozitivně i to, že jsme se po vyloučení nerozpadli. Drželi jsme strukturu a věděli jsme, co chceme hrát,“ uvedl expert ČT sport.
Už v sobotu čeká reprezentaci zápas ve Španělsku, na který naváže v příštím týdnu odveta na slavném Wembley proti Anglii. Přímé přenosy utkání odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.