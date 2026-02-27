Fotbal

Vzdor vyřazení Plzně má Česko velkou šanci na udržení 10. místa v žebříčku koeficientů


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

České kluby mají i přes vyřazení Plzně v Evropské lize po penaltovém rozstřelu s Panathinaikosem slušnou šanci udržet desátou příčku v žebříčku národních koeficientů UEFA znamenající účast v hlavní fázi Ligy mistrů pro ligového šampiona. Díky postupu Olomouce v Konferenční lize drží tuzemské celky náskok před jedenáctým Řeckem a dvanáctým Polskem.

Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2027/2028. Pro ročník 2026/2027 obsadilo Česko vloni na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů tak čeká nejméně na trojici tuzemských klubů.

Tuto sezonu Česko po odečtu zahájilo na desátém místě žebříčku. Dlouho se k němu přibližovali hlavně Poláci, v závěru ligové fáze se ale nejvíce dotáhli Řekové. Ve čtvrtek se nejprve zdálo, že vyřazení Plzně s Panathinaikosem bude pro Česko velkou komplikací, pozdější postup Sigmy přes Lausanne ale situaci výrazně změnil.

Čtěte také

Janotka: Přepsání historie. Postup znamená pro klub obrovský milník

27. 2. 2026

Janotka: Přepsání historie. Postup znamená pro klub obrovský milník

Hanáci po vydělení počtem zástupců přidali půl bodu a ztráta Řeků na desáté místo tak nakonec mírně narostla. Česko aktuálně drží na nejbližšího pronásledovatele náskok 1,213 bodu, na dvanácté Poláky pak 2,075 bodu. Podle specializovaného statistického účtu Football Meets Data mají tuzemské kluby více než osmdesátiprocentní šanci, že zůstanou v první desítce. Na deváté Turecko už Češi ztrácejí téměř tři body, což je nereálné dotáhnout.

Hlavním třem uchazečům o desátou příčku zbývají před osmifinále pohárů ve hře shodně dva zástupci. Česko budou v Konferenční lize zastupovat Olomouc a pražská Sparta. Řecku zůstávají ve hře Panathinaikos v Evropské lize a AEK Atény v Konferenční lize, Polsku pak Lech Poznaň a Raków Čenstochová v Konferenční lize.

V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně, v českém případě aktuálně pěti. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál. Česko se už v sezoně dostalo přes 10 bodů a získalo více než za celý minulý ročník.

Po předloňské reformě evropských pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku. Prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.

Čtěte více

Loni nevěděl, zda bude pokračovat. Je to velké zadostiučinění, říká po životní brance Růsek

27. 2. 2026

Loni nevěděl, zda bude pokračovat. Je to velké zadostiučinění, říká po životní brance Růsek

Smíšené pocity Hyského: Plzeň v základní době ani jednou neprohrála, přesto v EL končí

27. 2. 2026

Smíšené pocity Hyského: Plzeň v základní době ani jednou neprohrála, přesto v EL končí

Plzeň penaltový rozstřel v Evropské lize nezvládla, postupuje Panathinaikos

26. 2. 2026

Plzeň penaltový rozstřel v Evropské lize nezvládla, postupuje Panathinaikos
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.