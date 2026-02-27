České kluby mají i přes vyřazení Plzně v Evropské lize po penaltovém rozstřelu s Panathinaikosem slušnou šanci udržet desátou příčku v žebříčku národních koeficientů UEFA znamenající účast v hlavní fázi Ligy mistrů pro ligového šampiona. Díky postupu Olomouce v Konferenční lize drží tuzemské celky náskok před jedenáctým Řeckem a dvanáctým Polskem.
Vzdor vyřazení Plzně má Česko velkou šanci na udržení 10. místa v žebříčku koeficientů
Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2027/2028. Pro ročník 2026/2027 obsadilo Česko vloni na jaře deváté místo. Oproti desáté pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy. Základní část pohárů tak čeká nejméně na trojici tuzemských klubů.
Tuto sezonu Česko po odečtu zahájilo na desátém místě žebříčku. Dlouho se k němu přibližovali hlavně Poláci, v závěru ligové fáze se ale nejvíce dotáhli Řekové. Ve čtvrtek se nejprve zdálo, že vyřazení Plzně s Panathinaikosem bude pro Česko velkou komplikací, pozdější postup Sigmy přes Lausanne ale situaci výrazně změnil.
Hanáci po vydělení počtem zástupců přidali půl bodu a ztráta Řeků na desáté místo tak nakonec mírně narostla. Česko aktuálně drží na nejbližšího pronásledovatele náskok 1,213 bodu, na dvanácté Poláky pak 2,075 bodu. Podle specializovaného statistického účtu Football Meets Data mají tuzemské kluby více než osmdesátiprocentní šanci, že zůstanou v první desítce. Na deváté Turecko už Češi ztrácejí téměř tři body, což je nereálné dotáhnout.
Hlavním třem uchazečům o desátou příčku zbývají před osmifinále pohárů ve hře shodně dva zástupci. Česko budou v Konferenční lize zastupovat Olomouc a pražská Sparta. Řecku zůstávají ve hře Panathinaikos v Evropské lize a AEK Atény v Konferenční lize, Polsku pak Lech Poznaň a Raków Čenstochová v Konferenční lize.
V hlavní fázi se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně, v českém případě aktuálně pěti. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál. Česko se už v sezoně dostalo přes 10 bodů a získalo více než za celý minulý ročník.
Po předloňské reformě evropských pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku. Prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.