Trenér olomouckých fotbalistů Tomáš Janotka považuje postup do osmifinále Konferenční ligy za historický úspěch a milník pro celý klub. Třiačtyřicetiletý kouč zatím nehodlá přehnaně slavit, nadále totiž věří, že si jeho mužstvo může účinkování v soutěži ještě prodloužit. Soupeře pro další dvojzápas si nechce vybírat.
Janotka: Přepsání historie. Postup znamená pro klub obrovský milník
Hanáci prošli do osmifinále evropského poháru po 33 letech, naposledy se jim to povedlo ještě v bývalém Poháru UEFA. „Znamená to obrovský milník pro celý klub, přepsání historie. Strašně si toho vážím, dneska se fakt ukázalo, jak těžký soupeř to byl. Ne nadarmo byli devátí po ligové fázi,“ připomněl Janotka, jehož tým obsadil poslední postupovou pozici.
Sigma v Lausanne otevřela skóre zásluhou Jáchyma Šípa, domácí odpověděli trefou Omara Janneha. Ve 44. minutě vrátil Sigmě vedení Antonín Růsek po signálu z rohového kopu. Jeho gól byl nakonec v součtu s úvodní remízou 1:1 postupový.
„Jsem strašně rád, že se nám podařilo zúročit přípravu na standardní situace a rohové kopy. Už doma jsme byli nebezpeční a dnes jsme krásným signálem po rohu stvrdili postup,“ pochvaloval si Janotka. „Domácí se druhou půli hnali za vyrovnáním, zatlačili nás, ale důležité je, že si vytvořili úplné minimum brankových příležitostí,“ podotkl.
Úřadujícím vítězům českého poháru přesto zatrnulo ve čtvrté minutě nastavení, kdy skóroval hlavou Karim Sow. Radost domácích trvala necelé dvě minuty, než videorozhodčí odhalil těsný ofsajd centrujícího hráče.
„Bezprostřední pocit po gólu byl smutek, ale ve skrytu duše jsem doufal, že tam něco bude. Asi nějaký instinkt. Čtyřikrát nebo pětkrát jsem se ptal ke střídačce, jestli tam něco není. Nikdo z našich ze záběrů nic neodhalil, ale nakonec při nás stálo obrovské štěstí,“ popsal Janotka.
Podle kouče šestého týmu české ligy není zatím důvod k velkým oslavám. Olomouc bude v soutěži pokračovat za dva týdny domácím zápasem proti jednomu z dvojice AEK Larnaka, Mohuč. O osmifinálovém soupeři rozhodne dnešní los.
„Oslavy dovolíme minimální, program je náročný a nabitý. Až bude trochu času, tak pro ně najdeme prostor, ale zatím nechci slavit něco, co ještě není u konce. Naše cesta Konferenční ligou pokračuje,“ zdůraznil Janotka. „Vybírat soupeře si nechci, obě fotbalové destinace mají něco do sebe. Z pohledu větší atraktivity se nabízí samozřejmě Mohuč, ale nebudu ani zklamaný, kdybychom letěli na Kypr,“ dodal.