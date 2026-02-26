Fotbalisté Plzně se do osmifinále Evropské ligy neprobojovali. V odvetě úvodního kola vyřazovací fáze podlehli Panathinaikosu Atény v penaltovém rozstřelu 3:4 a utrpěli první porážku v soutěži. Řecký celek v osmifinále narazí buď na španělský Real Betis, nebo na dánský Midtjylland.
Plzeň penaltový rozstřel v Evropské lize nezvládla, postupuje Panathinaikos
Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1:1, hosty poslal v deváté minutě do vedení Andreas Tetteh, v druhé půli srovnal Karel Spáčil. V úvodním duelu před týdnem v Řecku se soupeři rozešli smírně 2:2.
Viktoria marně usilovala o pátý postup do osmifinále Evropské ligy v historii a druhý po sobě. Západočeši utrpěli první porážku v soutěži, celou ligovou fází jako jediní prošli bez prohry. Plzeň v pohárech ani v šestém duelu s řeckým klubem nezvítězila a její vyřazení je velkou komplikací pro Česko v boji o udržení první desítky v žebříčku národních koeficientů.
Plzeň nastoupila v očekávané sestavě. Místo Doskiho naskočil na levém kraji obrany Spáčil a Jemelka hrál na stoperu. Panathinaikosu oproti prvnímu duelu scházel zraněný zadák Palmer-Brown.
Zimní posila Tetteh dal před týdnem oba góly řeckého týmu v Athénách a brzy se prosadil i v Plzni. Po dlouhém nákopu se před vápnem dostal k míči Taborda, přiťukl jej spoluhráči a čtyřiadvacetiletý útočník na konci deváté minuty křížnou přízemní střelou překonal Wiegeleho. Skóroval i v druhém utkání evropských pohárů v kariéře.
Západočeši se chvíli vzpamatovávali, po čtvrthodině převzali iniciativu, ale za celou první půli si vytvořili jedinou větší šanci. V 21. minutě se po krkolomné kombinaci dostal do zakončení Lawal, z voleje ve vápně ale těsně přestřelil.
Krátce před pauzou si poranil koleno stoper Jemelka a do druhého dějství už nenaskočil. Do obrany se zatáhl Souaré a na trávník přišel střídající Adu. Domácí se po změně stran nemohli dostal do tlaku, až v 62. minutě napřáhl ze strany Ladra a gólman Lafont jeho skákavý pokus k tyči vyrazil na roh.
Z něj už Viktoria srovnala. Na Hrošovského centr si naskočil Spáčil a hlavou srovnal. Lafont u rozhodčích marně reklamoval údajný útočný faul. Plzeňský defenzivní univerzál si připsal třetí gól v pohárech v kariéře.
Domácí ožili a rychle mohli otočit stav. Višinský si naběhl do úniku na Lafonta, v poslední chvíli mu ale ve vápně čistě sebral balon vracející se Katris. Hned z protiútoku nabil Tetteh před šestnáctku Sanchesovi, ale bývalý záložník Bayernu Mnichov minul.
V 74. minutě se Tetteh po souboji s plzeňským Dwehem marně dožadoval penalty. Domácím se pak zranil další obránce Spáčil a na post stopera musel naskočit střídající Sojka, obvykle střední záložník.
Panathinaikos dohrával v deseti, rozstřel ale zvládl lépe
V základní době si už ani jeden z týmů nevytvořil větší šanci a odveta dospěla do prodloužení, které si Viktoria v pohárech zahrála po dvou letech od předloňského vyřazení ve čtvrtfinále Konferenční ligy ve Florencii. Plzeň doma v soutěžích UEFA po 90 minutách remizovala ve čtvrtém utkání po sobě. S Panathinaikosem se v základní době rozešla smírně i potřetí, v prosinci v ligové části hrály týmy v Athénách bez gólů.
V úvodní čtvrthodině prodloužení neměl ani jeden ze soupeřů větší možnost. Ve 105. minutě nicméně střídající Hernández zatáhl unikajícího Adua a litevský sudí Rumšas jej k velké nelibosti slavného trenéra Panathinaikosu Beníteze rovnou vyloučil.
Viktorii se v přesilovce příliš nedařilo a větší šanci si paradoxně vytvořil soupeř. Střelu střídajícího Pellistriho v poslední chvíli zablokoval Dweh. Dvojzápas musel rozhodnout až penaltový rozstřel, který si Plzeň v pohárech vyzkoušela potřetí v historii.
Zatímco v předchozích dvou případech proti TNS a Servette Ženeva Západočeši uspěli, tentokrát měli méně štěstí. Hned na úvod selhal Memič, vzápětí domácí brankář Wiegele vychytal Calabriu. Ve čtvrté sérii přestřelil plzeňský Souaré a Panathinaikos už nezaváhal.
Hyský: Je to obrovské zklamání
„Obrovské zklamání, k tomu nejde říct nic jiného. Věřili jsme si, věděli jsme, co nás čeká za soupeře. Zápas ovlivnila inkasovaná branka v úvodu. (...) Za celou jízdu Evropskou ligou si kluci zaslouží obrovský kredit. Vypadli jsme, aniž bychom po základní hrací době prohráli jediný zápas. To je fotbal, je to kruté, ale nedá se nic dělat,“ řekl po zápase plzeňský trenér Martin Hyský.
„Měli jsme rozhodnout buď v základní hrací době, nebo v prodloužení. Penalty, to už je loterie. Vyřazení hodně bolí, ale nemáme se za co stydět, pouť Evropou jsme zvládli skvěle,“ komentoval zápas záložník Tomáš Ladra.
Plzeň – Panathinaikos 1:1 po prodl. (1:1, 0:1), na penalty 3:4
Branky: 62. Spáčil – 9. Tetteh. Penalty proměnili: Hrošovský, Višinský, Valenta – Pellistri, Djuričič, Šwiderski, Pantovič. Neproměnili: Memič, Souaré – Calabria. Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedélis (všichni Lit.) – Higler (video, Niz.). ŽK: Hrošovský – Sanches, Bakasetas, Lafont, Túba, Calabria. ČK: 105. Hernández (Panathinaikos). Diváci: 11 244. První zápas: 2:2, postoupil Panathinaikos.
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Jemelka (46. Adu), Spáčil (82. Sojka) – Červ (82. Valenta), Hrošovský – Souaré, Ladra (100. Panoš), Višinský – Lawal (82. Vydra). Trenér: Hyský.
Panathinaikos: Lafont – Katris, Ignason, Túba (91. Hernández) – Calabria, Sanches (109. Šwiderski), Bakasetas (89. Gnezda Čerin), Kyriakopulos – Taborda (76. Pellistri), Zarúrí (46. Djuričič) – Tetteh (115. Pantovič). Trenér: Benítez.