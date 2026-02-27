Pro fotbalistu olomoucké Sigmy Antonína Růska je vítězný gól na hřišti Lausanne a postup do osmifinále Konferenční ligy velkým zadostiučiněním. Po odvetném utkání 1. kola vyřazovací fáze přiznal, že ještě před rokem měl kvůli vleklým zdravotním problémům myšlenky na konec kariéry. Ve čtvrtek vstřelil branku, kterou označil za životní.
Loni nevěděl, zda bude pokračovat. Je to velké zadostiučinění, říká po životní brance Růsek
Růsek kvůli vážnému zranění zad vynechal celou sezonu 2023/24 a značnou část té následující. Loni v září odešel na hostování do Jablonce, Hanáci si ho ale v zimě stáhli zpět a dopsali ho i na soupisku pro Konferenční ligu.
„Je to takové zadostiučinění po tom dlouhém zranění, které jsem měl. Když si vybavím třeba rok zpátky, tak tam byly i myšlenky, jestli to vůbec půjde. Nevěděl jsem, jestli budu ve fotbale pokračovat. Jsem šťastný, že jsem zpátky,“ řekl Růsek.
Šestadvacetiletý útočník nebo ofenzivní záložník rozhodl ve 44. minutě, kdy zužitkoval vydařený signál z rohového kopu a přihrávku Danijela Šturma. „Standardky jsme nacvičovali celý týden, paradoxně ale před touhle na nás křičeli z lavičky, ať uděláme jiný signál. Rozhodli jsme se ale, že uděláme tenhle, a vyplatilo se,“ těšilo Růska.
Brněnský odchovanec byl rád, že na rozdíl od úvodního zápasu tentokrát svou velkou gólovou příležitost proměnil. „Po prvním utkání jsem si hodně vyčítal neproměněnou šanci, takže mojí motivací bylo, že bych to chtěl odčinit dobrým výkonem, případně gólem nebo asistencí. Určitě to byl nejdůležitější gól kariéry, i jeden z největších zápasů,“ uvedl Růsek, jenž má na kontě i tři reprezentační starty.
O osmifinálovém soupeři Hanáků rozhodne dnešní los. Sigma narazí na jednoho z dvojice AEK Larnaka, Mohuč, první zápas odehraje za dva týdny doma. Růsek na oslavu postupu bezprostředně po duelu v Lausanne vůbec nemyslel. „Upřímně řečeno, jsem úplně hotový. Takže teprve uvidíme,“ prohodil s úsměvem.