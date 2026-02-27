Smíšené pocity měl po čtvrtečním vypadnutí Plzně z Evropské ligy po penaltovém rozstřelu s Panathinaikosem Atény padesátiletý kouč Martin Hyský. Jeho svěřencům těsně proklouzl postup, zároveň ale mužstvo během celé soutěže v základní době ani jednou neprohrálo, jak připomněl po zápase. Věří zároveň, že vyřazení plzeňské fotbalisty do budoucna posílí.
Smíšené pocity Hyského: Plzeň v základní době ani jednou neprohrála, přesto v EL končí
„Pocity jsou smíšené. Pořád převládá velké zklamání, protože jsme cítili, že šance na postup dál je veliká. Na druhou stranu je potřeba kluky pochválit, dát jim obrovský kredit, a to i za dnešní zápas, protože podali velmi dobrý týmový výkon. Řekl bych, že jsme byli tím nešťastnějším týmem. Myslím, že si z tohohle zápasu vezmeme hodně, že hráči získali spoustu zkušeností,“ uvedl Hyský.
„Je to tak, že velké hořké porážky vás vždy musejí v konečné fázi posílit. Věřím, že všichni, kteří zápas zažili, budou chtít ty velké evropské večery zažívat dál. Uděláme vše pro to, abychom i v příští sezoně v evropských pohárech byli. Věřím, že prvotní zklamání překonáme a budeme tímhle nezdarem posilněni do dalších zápasů v téhle sezoně,“ doplnil kouč.
Jeho svěřenci v druhé půli domácí odvety dokázali reagovat na brzký vedoucí gól Panathinaikosu a po rohovém kopu vyrovnat. Prodloužení dohrávali v přesilovce, remízový stav 1:1 ale zlomit na svou stranu nedokázali.
„Po inkasovaném gólu jsme se dokázali vrátit zpátky. Určitě byl druhý poločas z našeho pohledu lepší, byli jsme v něm nebezpečnější. Škoda, že se nám nepovedlo poté, co jsme vyrovnali ze standardní situace, dát druhý gól. Myslím, že největší šanci měl Denis Višinský po krásném pasu Patrika Hrošovského. Bohužel si nezpracoval balon dobře, možná, že to bylo vinou terénu. To byl takový moment, kdy jsme mohli zápas otočit,“ řekl Hyský.
„Jinak celkově to byl hodně vyrovnaný zápas stejně jako ty předchozí dva, které jsme s Panathinaikosem sehráli. Škoda, že jsme nevyužili tu přesilovku. Prodloužení je vždy specifické. Těch posledních 15 minut se dalo určitě sehrát líp. V penaltách je to vždy loterie, jiný zápas. Je to vždy o tom, kdo bude silnější v hlavě. Ale celkově za těch 120 minut velký kredit klukům, byly tam skvělé individuální výkony,“ ocenil Hyský.
Jeho tým vypadl z Evropské ligy, aniž by v základní hrací době prohrál jediný zápas. Remízou skončil i vzájemný duel s Panathinaikosem před týdnem v Řecku (2:2) a bez porážky prošli Západočeši jako jediní také celou ligovou fází soutěže.
„Je to samozřejmě hodně specifické a smutné opouštět Evropskou ligu bez porážky. Na druhou stranu to znamená, že Viktoria Plzeň reprezentovala sama sebe a vůbec celý český fotbal skvěle. Pro mě to byly velké zápasy, velké večery, velká zkušenost,“ uvedl kouč, který přišel do Viktorie v průběhu podzimu z Karviné.
„Jsem strašně hrdý na hráče. Každý zápas, do kterého jsme šli, hráli odvážně, byli orientovaní na vítězství. Nešli jsme do žádného zápasu to odbránit a čekat na to, jak to dopadne. Vždy jsme byli ten tým, který to chtěl vzít na sebe. Ve všech těch zápasech jsme podali skvělý výkon, i dnes. Takže já věřím, že nás tohle posilní a že hodnocení celé té pohárové sezony musí být jenom pozitivní,“ doplnil.