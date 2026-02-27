V osmifinále Konferenční ligy si Sparta zahraje s Alkmaarem, Olomouc s Mohučí

Sparta i Olomouc znají své soupeře v další fázi Konferenční ligy. V osmifinále Pražané narazí na nizozemský Alkmaar s Matějem Šínem, Hanáky čeká bundesligová Mohuč. První zápasy se odehrají 12. března, odvety o týden později. V Evropské lize se Lyon i s českými reprezentanty Pavlem Šulcem a Adamem Karabcem utkají ve stejné fázi se Celtou Vigo. Boloňa s Martinem Vitíkem vyzve v italském souboji AS Řím.
Pokud by Sparta přes Alkmaar prošla, ve čtvrtfinále by narazila na lepšího z dvojice Lech Poznaň – Šachtar Doněck. Olomouc by se v případě překvapivého postupu přes Mohuč mezi nejlepší osmičkou soutěže utkala s vítězem souboje mezi Rijekou a Štrasburkem.
Po předloňské reformě herního formátu pohárů měly jednotlivé týmy pouze dva možné soupeře, kteří jim mohli připadnout. Los zároveň určil eventuální cestu všech mužstev až do finále, které se uskuteční 27. května v Lipsku.
Sparta coby čtvrtý celek ligové fáze měla na úvod vyřazovací části volno. V osmifinále mohla dostat Alkmaar, nebo Celje, los jí přisoudil papírově zřejmě náročnějšího soupeře. Aktuálně pátý celek nizozemské ligy patří k pravidelným účastníkům evropských soutěží, jeho maximem je finále Poháru UEFA z roku 1981. Na úvod vyřazovací fáze Alkmaar zdolal Noah po porážce 0:1 v Arménii a vítězství 4:0 v domácí odvetě.
„Určitě nás nečeká nic jednoduchého, Alkmaar má silné a mladé mužstvo. Pokud ale chceme jít v Evropě co nejdál, musíme zvládnout každou překážku. Dobře se na ně připravíme a věřím, že v tomto dvojzápase uspějeme. Výhodou může být, že odvetu hrajeme doma na Letné,“ citoval klubový web slovenského kapitána Sparty Lukáše Haraslína.
Sparta se v osmifinále pohárů představí po dvou letech. Předloni v silnější Evropské lize narazila mezi nejlepší šestnáctkou na Liverpool a se slavným anglickým klubem vypadla po debaklech 1:5 doma a 1:6 venku.
V nizozemském týmu od konce léta působí Šín, který přišel na přestup z Baníku Ostrava. Jednadvacetiletý člen širšího kádru české reprezentace v poslední době nepatřil do základní sestavy a spíše figuroval mezi náhradníky. V minulosti překonal rakovinu varlat.
Alkmaar dosud v pohárech nastoupil proti českým týmům v osmi zápasech a ani jednou neprohrál. Na Spartu v soutěžích UEFA ještě nenarazil. Naposledy se utkal ve skupině Konferenční ligy na podzim 2021 s Jabloncem, doma Severočechy porazil 1:0 a venku remizoval 1:1.
Olomouc do osmifinále prošla poté, co vyřadila Lausanne. Doma nejprve před týdnem remizovala 1:1 a ve čtvrtek v odvetě ve Švýcarsku zvítězila 2:1. Osmifinále v pohárech si Hanáci zahrají po 33 letech, jejich maximem je čtvrtfinále někdejšího Poháru UEFA o sezonu dříve.
I Sigmě přisoudil los papírově těžší variantu, druhou možností byla Larnaka. S Mohučí se české kluby dosud v pohárech neutkaly. Tým se do tohoto ročníku Konferenční ligy kvalifikoval z šestého místa německé nejvyšší soutěže, aktuálně mu v tabulce Bundesligy patří až 13. pozice. V ligové fázi soutěže obsadila Mohuč sedmou příčku se čtyřmi vítězstvími, jednou porážkou a remízou.
„Sigma sice nepochází z jedné z velkých evropských lig, ale i tak si zaslouží náš největší respekt. V této sezoně Konferenční ligy již ukázala, že umí být houževnatým a odolným týmem. Pro naše fanoušky je to další zajímavý venkovní výlet na cestě, která už tak byla vzrušující,“ řekl člen představenstva Mohuče Christian Heidel.
V osmifinále Evropské ligy se představí pětice českých hráčů
Kromě Šulce s Karabcem a Vitíkem zbývají v Evropské lize ještě tři čeští zástupci. Brankář Lukáš Horníček s Bragou nastoupí proti Ferencvárosi Budapešť a Midtjylland se zadákem Adamem Gabrielem bude hrát proti Nottinghamu. První duely jsou na programu 12. března, odvety o týden později. Finále se uskuteční 20. května v Istanbulu.
Lyon měl v úvodním kole vyřazovací fáze coby vítěz ligové části volno. Pro osmifinále mu mohl los přisoudit francouzský souboj s Lille, nakonec ale dostal Celtu Vigo. Ofenzivní univerzál Šulc je aktuálně zraněný a není úplně jisté, zda zápasy stihne. Karabec v poslední době patřil mezi náhradníky Lyonu, v Evropské lize ale pravidelně nastupoval.
Gólman Horníček by také ve hře neměl scházet, neboť je jasnou brankářskou jedničkou Bragy. Obránce Gabriel se naopak vrací po zranění a za Midjtylland kvůli tomu od konce září nehrál.
Evropskou ligu ve čtvrtek opustil jediný český klub Plzeň. Západočeši po penaltovém rozstřelu domácí odvety úvodního kola vyřazovací fáze vypadli s Panathinaikosem Athény a dál už nepokračují navzdory tomu, že v základní době v celé soutěži ani jednou neprohráli. Jejich řecký přemožitel v osmifinále narazí na Betis Sevilla.