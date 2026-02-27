Leverkusen půjde v osmifinále Ligy mistrů na Arsenal, Real Madrid se střetne s Manchesterem City

V osmifinále Ligy mistrů dojde na několik pikantních soubojů. Obhájce trofeje Paris St. Germain narazí na Chelsea a Real Madrid se utká s Manchesterem City. Leverkusen s Patrikem Schickem vyzve Arsenal. Zbývající dvojice tvoří Galatasaray – Liverpool, Bergamo – Bayern Mnichov, Newcastle – Barcelona, Atlético Madrid – Tottenham a Bodö/Glimt – Sporting Lisabon. První zápasy se odehrají 10. a 11. března, odvety o týden později. Finále se bude hrát 30. května v Budapešti.
Jediný český zástupce v soutěži Slavia nepostoupila z ligové fáze. Ze společné tabulky 36 týmů prošlo dál 24 mužstev, osm nejlepších se kvalifikovalo přímo do osmifinále. Bez ztráty bodu odehrál všech osm kol Arsenal, za ním se umístily Bayern Mnichov, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabon a Manchester City. Šestnáct dalších týmů se utkalo v úvodním kole vyřazovací části.
Český reprezentant Schick byl jediným střelcem dvojzápasu úvodního kola vyřazovací fáze s Olympiakosem. Dvěma góly v prvním utkání v Pireu zajistil Bayeru výhru 2:0, odveta skončila bez branek. Leverkusen je v německé lize šestý a jednou ze dvou variant před losem byl pro něj i duel s lídrem domácí soutěže Bayernem Mnichov, za nímž zaostává o 21 bodů.
Nakonec si ale Schick zahraje proti vedoucímu týmu anglické ligy Arsenalu a Bayernu připadla Atalanta Bergamo. Obhájce trofeje PSG bude hrát s Chelsea a vyhnul se Barceloně. Vedoucí celek španělské ligy změří síly s Newcastlem.
Los proti sobě opět svedl Real Madrid s Manchesterem City. Jako by se oba giganti přitahovali, utkají se pošesté od ročníku 2019/2020 a posedmé za posledních deset sezon. Narazili na sebe již v ligové fázi, Manchester City v prosinci na stadionu soupeře zvítězil 2:1.
Bílý balet a Citizens se poměří ve vyřazovací fázi soutěže již pátou sezonu po sobě. A třikrát platilo, že klub, který z této dvojice postoupil, pak celou Ligu mistrů ovládl. Real získal 14. a 15. titul v letech 2022 a 2024, Manchester City svůj první v roce 2023.
V Nyonu se v této sezoně Ligy mistrů losovalo naposledy. Vyřazovací část teď poběží až do finále podle předem stanoveného „pavouka“.