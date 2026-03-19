V irské nominaci je i hvězdný Parrott. Proti Česku nemáme co ztratit, hlásí trenér

Pětadvacet hráčů povolali Irové na semifinále play-off o mistrovství světa proti Česku. V nominaci nechybí zřejmě největší současná hvězda útočník Troy Parrott, který v úvodním osmifinále Konferenční ligy dal obě branky Alkmaaru při vítězství 2:1 nad Spartou. Ve výběru islandského trenéra Heimira Hallgrímssona je po nedávné změně pasu i záložník Harvey Vale, který v mládeži reprezentoval Anglii.
Dvaadvacetiletý Vale teprve v minulém týdnu dostal od FIFA povolení reprezentovat Irsko. Záložník Queens Park Rangers v minulosti oblékal dres anglické dvacítky a byl dokonce kapitánem výběru do 19 let, který v roce 2022 získal zlato na evropském šampionátu. Podle irských médií je velmi nepravděpodobné, že by ho trenér proti Česku zařadil rovnou do základní sestavy.
„Mluvil jsem s ním před více než rokem, vyjádřil touhu hrát za Irsko. Tehdy se zranil, takže jsme ho sledovali. V Queens Parku se rozvíjí, je ideální čas ho přivést do týmu. Je to dobrý hráč, dobrý člověk, pracovitý chlap, tvůrce šancí a střílí góly,“ uvedl Hallgrímsson na tiskové konferenci.
Hlavní ofenzivní silou irské reprezentace by měl být Parrott. Čtyřiadvacetiletý útočník Alkmaaru je aktuálně ve střelecké formě a v poslední době se mu dařilo i v národním mužstvu. V listopadu v závěru kvalifikace při výhrách 2:0 nad Portugalskem a 3:2 v Maďarsku dal všech pět irských branek.
Kvůli zranění scházejí záložník Josh Cullen, křídelník Mikey Johnston či útočník AS Řím Evan Ferguson, po nedávném návratu na trávníky ještě není v nominaci ani středopolař Will Smallbone. Naopak po zdravotních problémech z poslední doby se stihli dát dohromady defenzivní univerzál Bosun Lawal, útočník Adam Idah či obránce Seamus Coleman.
Do reprezentace se po zranění vrací veterán Robbie Brady, který vynechal celou kvalifikaci. Obránce Liam Scales, spoluhráč útočníka Tomáše Čvančary ze Celticu Glasgow, v semifinále proti Česku kvůli trestu za karty nenastoupí.
„Jsme nadšeni, že jsme v play-off, ne každé zemi se to podaří. Nemáme co ztratit, můžeme jen získat. Češi očekávají, že doma zvítězí. Prohra u nich nepřipadá v úvahu, pod tlakem budou oni,“ mínil Hallgrímsson, který se s irskou asociací dohodl na prodloužení smlouvy do Eura v roce 2028.
Irové příští čtvrtek nastoupí v Edenu proti výběru trenéra Miroslava Koubka. Vítěz si 31. května zahraje o účast na světovém šampionátu finále baráže proti lepšímu z duelu Dánsko – Severní Makedonie.
Nominace Irska na semifinále play-off o MS:
Nominace Irska na semifinále play-off o MS:
Brankáři: Caoimhin Kelleher (Brentford), Mark Travers (Everton), Josh Keeley (Luton Town).
Obránci: Saamus Coleman (Everton), Jimmy Dunne (QPR), Nathan Collins (Brentford), Dara O'Shea (Ipswich), Jake O'Brien (Everton), John Egan (Hull), James Abankwah (Watford), Liam Scales (Celtic Glasgow), Robbie Brady (Preston), Ryan Manning (Southampton).
Záložníci: Jayson Molumby (West Bromwich), Bosun Lawal (Stoke), Jack Taylor (Ipswich), Alan Browne (Middlesbrough), Jason Knight (Bristol), Finn Azaz (Southampton), Harvey Vale (QPR).
Útočníci: Troy Parrott (Alkmaar), Adam Idah (Swansea), Johnny Kenny (Bolton), Chiedozie Ogbene (Sheffield United), Sammie Szmodics (Derby).