Útočník Olomouce Jan Kliment se poněkud překvapivě objevil v nominaci české fotbalové reprezentace na nadcházející play-off o mistrovství světa, i když si s trenérem Miroslavem Koubkem během angažmá v Plzni úplně nesedli.
Kliment: Usmiřování s Koubkem nebylo potřeba. Mohuč? Máme šanci
Dvaatřicetiletý hráč uvedl, že čas vše odplavil a vztah se zkušeným koučem je již v pořádku. Ještě před baráží čeká Klimenta se Sigmou čtvrteční odveta osmifinále Konferenční ligy v Mohuči a kanonýr věří, že Hanáci mají po domácí remíze 0:0 šanci na postup.
Když předloni v létě odcházel z Plzně do Olomouce, neměl úplně nejlepší vztah s tehdejším trenérem Viktorie Koubkem. Hlavně v závěru angažmá na západě Čech pod zkušeným koučem, který v prosinci převzal českou reprezentaci, příliš šancí nedostával.
„Myslím, že jsme v pohodě. Žádné usmiřování neproběhlo. Viděli jsme se už kdysi v Plzni, když jsem tam byl na rehabilitaci. Tam jsme si spolu povídali. Čas věci odplaví, takže v tomhle je to v pohodě. Myslím, že to ani není tolik o našem vztahu, ale spíš o mém vztahu k reprezentaci,“ řekl Kliment, který se po odchodu z Plzně stal v dresu Sigmy nejlepším střelcem minulé ligové sezony.
Vloni na jaře ho ale přibrzdilo vážné zranění a zlomenina a do hry naskočil zpět až na konci listopadu. Nyní se po roce vrací do reprezentace. „Jasně, že mě to těší. Potěšilo by to každého hráče. Reprezentace vždy byla a je nejvíc,“ podotkl Kliment.
Je mírným překvapením, že útočnou trojici Patrik Schick, Tomáš Chorý a Mojmír Chytil doplnil pro baráž právě on. „Koukal jsem na mobil, kdo mi vlastně volá, a viděl jsem tam jméno trenéra Koubka. Říkal jsem si, kvůli čemu jinému by volal? Od samého začátku to ještě nebylo jasné, komunikovali jsme spolu už dva až tři týdny předtím. Konzultovali jsme i můj stav, nakonec se to vyhodnotilo takhle,“ řekl Kliment.
„Určitě tomu napomohlo i to, že jsem v reprezentaci před nějakým rokem byl. Lidi, kteří tam pracují, mě poznali. Vědí, jaký jsem. Myslím si, že i tohle hodně rozhodovalo,“ doplnil hráč s devíti starty za reprezentační A-tým.
Koubek ocenil, jak si Kliment vede v Konferenční lize. „Nevím, jestli je to větší měřítko, spíš to vzniklo z mé situace. V ligových utkáních jsem tolik nehrál. Pro dvacetileté kluky je těžké hrát zápasy tři dny po sobě, natož pro mě. Cítil jsem se v evropských zápasech dobře. Je to něco trochu jiného oproti české lize, víc si zahrajete fotbal,“ podotkl Kliment.
Připustil, že s nominací do národního týmu musel měnit rodinné plány, které na reprezentační přestávku měl. „Zrovna jsme se měli stěhovat. Bohužel v tom nechám ženu samotnou a musí to zvládnout,“ podotkl Kliment s úsměvem.
Ještě před reprezentací ve čtvrtek zabojuje se Sigmou o postup do čtvrtfinále Konferenční ligy a cítí, že Hanáci po remíze 0:0 doma nejsou bez šancí. „Klíčové budou nasazení, bojovnost, pracovitost. Bude to hodně o srdci. Je to zápas, který se nehraje každý den. Myslím si, že máme šanci,“ uvedl Kliment.
Zápas pro něj bude výjimečný i tím, že v minulosti působil v jiném bundesligovém klubu Stuttgartu. „Už od doby, kdy jsem byl v Německu, vnímal jsem ty lidi tam úplně jinak než v Česku. Šla kolem mě například školka a poznali mě. Lidi v Německu fotbalem žijí, jsou fanatici. Podle toho to tak i vypadá na stadionu,“ řekl Kliment.
K reprezentaci by se měl připojit ještě před pondělním srazem. Už od čtvrtka budou trénovat hráči z české ligy, kterých se netýkají poháry. „Pan trenér chce, abychom se sešli co nejdřív a byli už spolu. Kluci z ligy už před srazem trénují, takže jsme se domluvili, že přijedu taky už o něco dřív než v pondělí. Třeba na nějaký regenerační trénink v sobotu,“ řekl.