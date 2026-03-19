Část reprezentace zahájila přípravu na play-off, kompletní bude v pondělí

Část fotbalové reprezentace pod vedením nového trenéra Miroslava Koubka zahájila přípravu na play-off kvalifikace o mistrovství světa. Netradičně už týden před semifinále baráže s Irskem se v Praze na Strahově sešlo zatím 13 hráčů – dvanáctka z české ligy a ze zahraničí obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu. Před polednem si mužstvo poprvé zatrénovalo.
Český celek v semifinále play-off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.
Vedení české nejvyšší soutěže vyšlo reprezentaci vstříc a před baráží odložilo víkendové 27. kolo. Sešli se tak hráči ze Slavie a Plzně, ostravský brankář Martin Jedlička a navrátilec do národního týmu, bývalý kapitán Vladimír Darida z Hradce Králové. Olomoucký útočník Jan Kliment a sparťanský obránce Jaroslav Zelený kvůli odvetám osmifinále Konferenční ligy ještě nejsou k dispozici.
Z české ligy zatím scházel také plzeňský záložník Tomáš Ladra, který se připojí až v pondělí. Z hráčů působících v zahraničí už dorazil obránce Krejčí, Wolverhampton má o víkendu volno. Mužstvo na tréninku doplnil jako druhý gólman slávista Jakub Markovič, jenž v nominaci na baráž nefiguruje. Kompletní kádr 25 hráčů bude mít Koubek k dispozici tradičně na pondělním srazu v Praze.
„Myslím, že to má pozitiva i negativa. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se to kolo přeložilo třeba na pátek a odehrálo by se to. Ale to nejde, protože se hraje Evropa. Takže myslím, že je to (odložení kola) dobře. Budeme mít více času se nachystat, navnímat trenéra. Více času navnímat to, co po nás bude chtít. Jsou tu noví hráči, můžeme se líp poznat, potrénovat společně. Myslím, že je to výhoda,“ řekl na tiskové konferenci záložník Lukáš Provod.
„Pak je otázka, jakým stylem je to výhoda pro klub, nebo není. Pro nás to výhoda je. Kdyby se to kolo hrálo a sešli jsme se v pondělí, měli bychom o tři tréninky méně. Myslím, že skoro všichni tady mají dobrou herní praxi. Takže se nic moc nestane, že se nebude jeden zápas hrát. Věřím, že nám to pomůže, a může to být třeba taky detail, který nás posune blíž (k postupu),“ doplnil slávistický středopolař.
Mužstvo čekají úvodní tréninky pod Koubkem, který se stal koučem reprezentace v prosinci. První část týmu se bude připravovat i v pátek a o víkendu. Trenér už avizoval, že nejtěžší bude sobotní trénink.
Chorý věří, že Koubek bude u reprezentace úspěšný
Útočník Slavie Tomáš Chorý věří, že Koubek bude u národního mužstva stejně úspěšný jako při pohárových zápasech v Plzni. Aktuálně nejlepší střelec ligové sezony strávil se zkušeným koučem na západě Čech jednu sezonu a měl pro něj pouze slova chvály, když se ho vyptávali spoluhráči z Edenu.
Chorý hrál v Plzni pod Koubkem v sezoně 2023/24, kdy Viktoria došla až do čtvrtfinále Konferenční ligy. Předloni v létě pak přestoupil do Slavie. „Trenér je to samozřejmě skvělý. Má už něco za sebou, hodně velkých a důležitých zápasů. Je to fakt stratég. Ví, jak se na soupeře nebo na hráče, na individuality připravit. Myslím, že tohle může být pro nás výhodou,“ řekl Chorý, který s první částí reprezentace zahájil v Praze přípravu na baráž.
„Důležité bude, aby fungoval tým jako celek. To si myslím, že je alfa a omega všeho. Když tohle bude, můžeme být úspěšní. To on dokáže, ten tým stmelit a být úspěšný,“ doplnil jednatřicetiletý útočník. „On měl k hráčům vždy blízko. Navíc vždy všechno řekne na rovinu, což je taky pozitivum. Hodně lidí má problém říct pravdu do očí. Tohle se mi na něm taky strašně líbí. Všichni se těšíme, až budeme na hřišti. Až se všechno bude blížit a vyvrcholí to zápasem,“ prohlásil Chorý.
„Samozřejmě si na Iry musíme dát pozor, protože mají šikovné hráče, jsou to individuality. Maďaři zápas s nimi nezvládli. Věřím, že všichni budeme na dobré vlně a společně to zvládneme. Já mám tyhle velké zápasy hodně rád, těším se na to. Věřím, že týmu budu nápomocen,“ uvedl Chorý.
Lídr ligy se Slavií a s 16 brankami i suverénně nejlepší střelec soutěže má v 31 letech možná poslední šanci si zahrát na MS. „Nevím, co a jak bude dál. Nejsem takový, že bych si nějak představoval budoucnost. Fakt se snažím žít okamžikem a tím, co můžu ovlivnit. Teď se soustředím na tréninky, abych byl zdravotně v pořádku a abychom zvládli tohle dvojutkání. Co bude pak, je ještě ve hvězdách,“ konstatoval Chorý.
Provoda zbrzdilo zranění, ale už je připravený na všechno
Provod je rád, že před play-off stihl odehrát dva ligové zápasy. Předtím ho zbrzdilo specifické svalové zranění, ale už je fit a připravený na všechno, ujistil devětadvacetiletý fotbalista Slavie na TK před prvním tréninkem. Věří, že národní tým bude na semifinále s Irskem dobře připravený.
Během února musel vynechat tři ligová kola. Stihl se však vrátit v pravý čas. Odehrál vítězné derby se Spartou (3:1) a ve Zlíně přispěl k výhře 3:1 gólem a asistencí. „V posledním zápase jsem se cítil dobře. Měl jsem malou trhlinu v rotátoru kyčle. Specifické zranění a sval, o kterém jsem nikdy neslyšel. Nikdo mi nebyl schopný říct, z jakého důvodu se to stalo,“ řekl Provod.
Léčení si vyžádalo čas a klid. „Samozřejmě mě to štvalo, ale nešlo to jinak. Teď jsem fit a rád, že jsem zpátky a že jsem před srazem stihl odehrát dva zápasy. Je to důležité. Kdybych přijel z voleje, nevím, jak bych se cítil. Je to v pohodě. Jsem připravený na všechno,“ ujistil rodák z Plzně.
V klubu se ideálně naladil. Obhájci titulu vedou tabulku o 10 bodů před Spartou. „Je důležité, aby hráči přijeli v co nejlepší kondici a formě. My slávisté jsme nachystaní a těšíme se na první zápas. Odevzdáme maximum a věříme, že to dobře dopadne,“ poznamenal Provod.
Koubek při nominaci uvedl, že duel s Irskem bude válka. „Trenér nám předběžně zaslal videorozbor, třeba zápas s Maďarskem. Mohli jsme vidět některé aspekty jejich hry. Čeká nás houževnatý soupeř, velmi kvalitní. Nemyslím si, že jsou Irové jen bojovníci. Mají skvělé hráče,“ poukázal záložník. „Nic jednoduchého nás nečeká, ale věřím, že velká výhoda pro nás bude domácí prostředí. Že se jim dokážeme vyrovnat bojovností a přidáme nějakou nadstavbu. Věřím, že budeme dobře připravení a že to zvládneme,“ dodal.
Zraněný byl také další záložník Pavel Šulc, který by měl nastoupit za Lyon až tento týden. „Mám k němu jen slova chvály, jak se za půl roku stal tahounem Lyonu. Předvádí neuvěřitelné výkony, mám za něj obrovskou radost. Šulcík je hráč, který jako spoluhráč sedí každému. Věřím, že ať trenér poskládá sestavu jakkoli, vyhovíme si. Doufám, že přijede, bude zdravý a bude nám schopný pomoct,“ uvedl Provod.
Koubek na hráče apeloval, že je teď může čekat významná část jejich kariér. „Reprezentace je nejvíc, je obrovská šance jednou za život jet na mistrovství světa. Můžeme si říct, že na další už asi nepojedu. Dáme tomu všechno,“ zdůraznil Provod.