V cestě na fotbalové mistrovství světa má pomoci i bývalý kapitán národního týmu. Vladimír Darida, který se před necelými pěti lety vzdal reprezentace, přijal nabídku na návrat do týmu, který na konci března čeká play-off kvalifikace o mistrovství světa. Přímé přenosy odvysílá ČT sport a ČT sport Plus.
Velký návrat je tu, Darida pomůže fotbalové reprezentaci
Pokud se nestane nic neočekávaného a pětatřicetiletý Darida bude v březnové nominaci, vrátí se do národního mužstva po necelých pěti letech. Reprezentační kariéru původně ukončil už po mistrovství Evropy v roce 2021. Za národní A-tým si dosud bývalý hráč Plzně, Freiburgu, Herthy Berlín a Arisu Soluň připsal 76 startů a osm gólů. Ve 20 zápasech vedl český celek jako kapitán, zúčastnil se tří evropských šampionátů.
Reprezentace bude v březnu usilovat o teprve druhou účast na mistrovství světa od rozdělení federace a první od roku 2006. Český celek v semifinále play-off 26. března v Edenu přivítá Irsko a v případě úspěchu si ve finále rovněž doma na Letné zahraje o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.
Nový reprezentační kouč Koubek chtěl Daridu pro baráž získat a sešel se s ním na konci ledna. Zkušený záložník, který se vloni v létě vrátil do Čech, patří k nejlepším hráčům této ligové sezony, s osmi brankami se dělí o pozici čtvrtého nejlepšího střelce soutěže. Darida se několik týdnů rozmýšlel a nakonec se rozhodl nabídku přijmout.
„Vnímám, že všichni kolem národního týmu – realizační tým, vedení i hráči – dělají maximum pro to, aby se České republice podařilo postoupit na mistrovství světa. Ve fotbalové veřejnosti je obrovská touha tenhle sen naplnit a já ji cítím úplně stejně,“ uvedl Darida.
„Po otevřených a upřímných rozhovorech s trenérem Miroslavem Koubkem a generálním manažerem Pavlem Nedvědem, kterých si velmi vážím, jsem si uvědomil, že i já chci být v této chvíli k dispozici a pomoct, pokud o mě bude zájem,“ řekl Darida.
Naznačil, že spíše neplánuje déletrvající návrat. „Nejde o žádné osobní ambice ani návraty, ale o ochotu přiložit ruku k dílu v klíčových zápasech před MS a udělat společně maximum pro to, aby se český fotbal na světový šampionát vrátil,“ doplnil královéhradecký záložník, který o víkendu vynechal poslední ligové kolo kvůli nemoci.
Daridovo rozhodnutí uvítal i Nedvěd. „Velmi si ho vážím. Je to zkušený hráč s velkým charakterem, který má reprezentačnímu týmu stále co nabídnout - nejen na hřišti, ale i v kabině. Pokud bude zdravotně v pořádku a trenér se ho rozhodne nominovat, může být pro mužstvo velkým přínosem. Oceňuji jeho přístup i ochotu znovu bojovat za české barvy,“ uvedl generální manažer českých reprezentací.