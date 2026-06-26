Potřebu udělat hlubokou analýzu české fotbalové reprezentace a jejího vystoupení na světovém šampionátu zdůraznili v exkluzivním rozhovoru pro Českou televizi předseda FAČR David Trunda a generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd. Zdůraznili, že převládá smutek a zklamání z neúspěchu, nicméně odmítají paušální kritiku.
„Samozřejmě jsme očekávali víc. Chtěli jsme postup ze skupiny, což se nám nepovedlo, proto to nemůžeme hodnotit pozitivně. Nechtěl bych ale kritizovat tyhle kluky, tenhle tým. Vlastně si zaslouží jenom dík, protože být tady na mistrovství světa bylo pro tenhle tým maximum,“ řekl Nedvěd. „Člověk má smíšené pocity. Převládá smutek a zklamání z toho, že se nám nepodařilo splnit cíl, a to je postoupit ze skupiny. Ale na druhou stranu jsme postoupili na mistrovství světa po 20 letech a já vidím i to, co naši fanoušci nebo odborná veřejnost v Česku nevidí. Vidím všechny ty věci, které se dějí kolem, a tak se snažím z toho i pro český fotbal přinést to pozitivní. Ale ta dnešní emoce je smutek a trošku prázdnota,“ poznamenal Trunda.
Předseda FAČR připomněl, že je ve funkci teprve rok, a jeho cílem je změnit český fotbal a spoustu těch změn už s kolegy nastavili. „A já si myslím, že je důležité teď udělat hlubokou analýzu. A není to žádný alibismus. Je to prostě tak, jak fungují moderní světové asociace a organizace. Pojmenovat si přesně, co je příčinou. Pavel Nedvěd i Miroslav Koubek připraví za sebe analýzu, která bude rozebírat celý reprezentační cyklus od příchodu pana trenéra. Neschováváme hlavu do písku a velmi rád řeším věci velmi rychle. I ta potřebná minulá rozhodnutí jsme udělali velmi rychle za ten poslední rok,“ dodal.
Nedvěd: Kritici mě ničím neobohatili
Nedvěd rovněž odmítl paušální kritiku české reprezentace. „Myslím si, že kritici mě ničím obohatili. Není tam jediný názor, kterým bych se měl zabývat a který by mi něco dal. Věci, který, který jsem slyšel, my víme nebo nebo vím,“ vysvětlil. „Některé hlasy jsou samozřejmě o emocích. Budu rád, když ta analýza bude připravena tak, abychom ji zhruba do měsíce měli, protože bychom se rádi o tom pobavili i na výkonném výboru,“ doplnil Trunda.
Nedvěd připustil, že některé opory týmu nebyly v ideální formě. „Musíte brát v potaz, že někdo má za sebou těžkou sezonu, někdo má za sebou hodně zápasů, někdo jich má málo, někdo je po zranění, trénoval málo před mistrovstvím. Takže si myslím, že těch faktorů je opravdu hodně, a každý ten hráč se musí analyzovat individuálně,“ řekl. „Jsem přesvědčený, že jsme udělali maximum pro to, abychom hráče dostali do pohody, aby byli dobře fyzicky připraveni. Že to nevyšlo, to je sport, je to fotbal,“ dodal.
Nedvěd rovněž vyloučil, že by byly jakékoliv problémy mezi některými skupinami hráčů nebo mezi hráči a trenérem. „Ten tým byl jednotný stoprocentně. Byl tam absolutní soulad mezi mnou, trenérem i hráči. Bohužel to nevyšlo, ale neviděl jsem žádný vnitřní problém uvnitř mužstva,“ zdůraznil.
Koubkova pozice je podle Trundy jasná
Trunda rovněž vyloučil změnu na trenérském postu. „Pozice pana trenéra je jasná. Máme spolu dohodu, takže ta spolupráce pokračuje a teď je důležité si to opravdu hluboce vyhodnotit,“ řekl. „Celý problém i tady toho neúspěšného vystoupení, že jsme nepostoupili ze skupiny, tak leží trošku jinde než v těch věcech, které se teď debatují. Já mám možnost vidět, jak fungovala fotbalová asociace, a je to dlouhodobý proces. My musíme změnit celé fungování českého fotbalu,“ podtrhl. Je přesvědčen, že za nepovedené výkony na světovém šampionátu Koubek hlavní odpovědnost nenese.
Oba rovněž přiznali, že o rozhodnutí Patrika Schicka nebo Tomáše Holeše ukončit reprezentační kariéru věděli předem. „Nechci to hodnotit, protože je to vyloženě personální věc,“ řekl Nedvěd a nevyloučil, že o ukončení kariéry uvažují i další hráči.
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