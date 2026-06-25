Mám smlouvu, z boje neutíkám. Koubek po blamáži na MS o rezignaci neuvažuje

Tři zápasy, jeden bod a konec na mistrovství světa. To je bilance, s níž se česká fotbalová reprezentace loučí v zámoří se šampionátem. Trenér Miroslav Koubek si uvědomuje, že výkony nebyly dobré, ale věří, že se mužstvo může zlepšovat. Na tiskové konferenci také řekl: „Mám smlouvu, z boje neutíkám.“
Koubek v zimě podepsal s FAČR smlouvu na dva a půl roku a v březnu dovedl reprezentaci ze dvou zápasů play-off po 20 letech na světový šampionát. Na turnaji tým skončil poslední ve skupině.
„Pokud jde o mě, tak já mám smlouvu. Já nikdy nic nevzdávám, neutíkám z žádného boje. Takže vůbec takhle neuvažuji (že bych skončil). Budu plnit svoji smlouvu,“ řekl Koubek.
Kouč připustil, že jeho svěřenci měli na šampionátu uhrát více než jen bod za remízu 1:1 s Jihoafrickou republikou.
„I když výkony zejména v těch prvních dvou zápasech nebyly dobré, měli jsme z nich vytěžit více bodů. Neměli jsme k nim daleko. Rozhodující byla remíza s JAR, nechali jsme si vyrazit vítězství nešťastnou penaltou. To se ukazuje jako klíčové, že máme jen jeden bod. Výkony určitě nebyly dobré, ale šance (na postup) byla,“ řekl Koubek.
„Měli jsme v této skupině sehrát lepší roli. Ale vše je vývoj, proces. Důležitá je cesta. Věřím, že jsme schopni při inovaci personálního obsazení našeho mužstva po té cestě jít a zlepšovat se,“ prohlásil druhý nejstarší trenér na šampionátu.