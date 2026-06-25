MS ve fotbale 2026MS ve fotbale 2026
MS ve fotbale 2026
Přímé přenosy, statistiky, novinky z českého týmu
Průvodce MSČeský týmProgramSestřihy
Fotbal

MULTIPŘENOSČesko – Mexiko 0:0. V základu chybí Schick, šanci dostal Višinský


25. 6. 2026Aktualizovánopřed 37 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Klíčový zápas je tady. Český výběr potřebuje bodovat, ideálně zvítězit. V základní sestavě pro utkání s domácím Mexikem na Aztéckém stadionu chybí Patrik Schick. Šanci dostal Denis Višinský, na hrotu je Adam Hložek. Poprvé na turnaji hraje také David Douděra. Přímý přenos sledujte na ČT sport.

Vedle Schicka z poslední základní sestavy vypadli i Alexandr Sojka a bývalý kapitán Vladimír Darida. Do zahajovací jedenáctky se vrací vítěz ankety o nejlepšího českého hráče minulého roku Pavel Šulc.

Domácí celek si už zajistil prvenství ve skupině a jeho trenér Javier Aguirre šetří některé opory. V základní sestavě chybí nejlepší střelec Raúl Jiménez, ke změnám došlo i na dalších postech. Poprvé na turnaji dostal od začátku šanci nejmladší účastník šampionátu, teprve sedmnáctiletý záložník Gilberto Mora.

Základní sestava českých fotbalistů pro utkání s Mexikem

Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Červ, M. Sadílek, Douděra – Šulc, Višinský – Hložek.

Přečtěte si také

ŽIVĚSkupinu B vyhrálo Švýcarsko, céčko ovládla Brazílie

Skupinu B vyhrálo Švýcarsko, céčko ovládla Brazílie

Propočty a pravděpodobnosti. Kdo postoupí do play-off a stačily by Česku dva body?

Propočty a pravděpodobnosti. Kdo postoupí do play-off a stačily by Česku dva body?
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.