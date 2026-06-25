Klíčový zápas je tady. Český výběr potřebuje bodovat, ideálně zvítězit. V základní sestavě pro utkání s domácím Mexikem na Aztéckém stadionu chybí Patrik Schick. Šanci dostal Denis Višinský, na hrotu je Adam Hložek. Poprvé na turnaji hraje také David Douděra. Přímý přenos sledujte na ČT sport.
Vedle Schicka z poslední základní sestavy vypadli i Alexandr Sojka a bývalý kapitán Vladimír Darida. Do zahajovací jedenáctky se vrací vítěz ankety o nejlepšího českého hráče minulého roku Pavel Šulc.
Domácí celek si už zajistil prvenství ve skupině a jeho trenér Javier Aguirre šetří některé opory. V základní sestavě chybí nejlepší střelec Raúl Jiménez, ke změnám došlo i na dalších postech. Poprvé na turnaji dostal od začátku šanci nejmladší účastník šampionátu, teprve sedmnáctiletý záložník Gilberto Mora.
Základní sestava českých fotbalistů pro utkání s Mexikem
Základní sestava českých fotbalistů pro utkání s Mexikem
Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Červ, M. Sadílek, Douděra – Šulc, Višinský – Hložek.