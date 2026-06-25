Rozlučka pohledem statistik: Mexičanům vyšla vyčkávaná a brejky, Češi nebyli nebezpeční

Klíčový duel s Mexikem rozhodly laciné chyby v bránění protiútoků. V defenzivě českého týmu se otevřely příliš velké prostory a domácí toho využili. Mexičané hráli svou osvědčenou vyčkávanou, Češi se opět nedokázali prosadit ze hry.
Češi byli střelecky aktivnější (13:11), ale nebezpečnější byli domácí – pětkrát mířili na branku a zapsali devět pokusů z vápna oproti pěti českým.
Češi tentokráte více drželi míč a zapsali více přihrávek (398:388), opět však byli nebezpečnější Mexičané, v přihrávkách v útočné třetině zvítězili 110:74.
„Výsledek je hodně krutý, ze zápasů to byl náš nejlepší výkon. Bohužel jsme nechali soupeře vybrejkovat,“ shrnul trenér Miroslav Koubek.
Češi začali aktivně. Během úvodní patnáctiminutovky zaznamenali čtyři střelecké pokusy, ostatně podobně se prezentovali i v utkání proti Jihoafrické republice. Nejaktivnější byl se třemi pokusy Denis Višinský, český hráč, který byl vstřelení gólu vůbec nejblíže.
Naopak Mexiko si udržoval národní tým na distanc, když více než půl hodiny nenechal soupeře vystřelit. Po občerstvovací pauze se ovšem obraz hry změnil, domácí začali dominovat v držení míče a Češi se stáhli do hlubokého bloku. Mexičané nicméně stavěli na osvědčené taktice a většinu času s míčem trávili ve středu hřiště.
Domácí šli do kabin s výjimečným statistickým počinem, neinkasovali totiž v první půli v posledních 14 zápasech mistrovství světa. Jedinou delší sérií v historii byla série 19 po sobě jdoucích prvních poločasů bez inkasovaného gólu, kterou mezi lety 1982 a 1998 zaznamenala Anglie.
V druhém poločase zvítězily přímočarost a chyby v české obraně. Jako první byl vystřídán překvapivě Višinský, který byl z pohledu statistik nejnebezpečnější. Nejvíce střeleckých pokusů měl David Douděra, ovšem nepříliš povedených a z větší vzdálenosti.
„Tenhle turnaj nás netrefil v dobrém rozpoložení. Tady nám z toho vypadlo i fyzično. Ani taktická stránka. Sestavu jsme hledali. Tenhle turnaj nás svlékl do naha. Vlak ne že ujíždí, ale my už skoro nevidíme koncová světla,“ shrnul výkony na šampionátu Karel Poborský.