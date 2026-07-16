Trump předá trofej, chybět by neměl španělský král, Milei nedorazí kvůli pověrčivosti

Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství, oznámila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Španělský král Filip VI. podle časopisu People ve středu naznačil, že se duelu Španělska s Argentinou rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei podle agentury AFP oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi. Přímý přenos si nenechte ujít na ČT sport od 19:25.
Trump se zatím žádného zápasu mistrovství světa ve fotbale nezúčastnil. Prezident mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino v červnu řekl stanici Fox News, že republikánský prezident na finále přijde a vítěznému týmu společně předají trofej. „Spolu s prezidentem si finále vychutnáme a samozřejmě předáme trofej vítězi,“ řekl Trumpův přítel Infantino.
Argentina se Španělskem se utkají na stadionu v New Jersey. V poločasové přestávce se bude konat hudební show, na které vystoupí zpěvačky Madonna, Shakira, zpěvák Justin Bieber či jihokorejská popová skupina BTS.
Finále na ČT sport a ČT sport Plus
Finále na ČT sport a ČT sport Plus
Předzápasové studio startuje už v 19:25. Na ČT sport Plus můžete během utkání sledovat v rámci multipřenosu také pohled s live statistikami a multiview s českým komentářem, navíc ČT sport Plus nabídne i přímý přenos poločasové show.
„V žádném případě ne. Zápasy budu nadále sledovat z (prezidentské rezidence) Olivosu,“ řekl Milei v odpovědi na otázku redaktora rozhlasové stanice El Observador, zda na finále fotbalového mistrovství světa odcestuje do Spojených států. Na dotaz, zda je to z důvodu pověrčivosti, Milei krátce odpověděl, že ano.
Španělská královská rodina na Instagramu ve středu zveřejnila video, na kterém oslavuje postup španělského týmu do finále. Novináři se ve stejný den Filipa VI. zeptali, zda se s manželkou a dcerami plánuje vydat na finále do New Jersey. „Pracujeme na tom,“ odpověděl podle časopisu People španělský král.
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