Třetí finálová účast v řadě Les Bleus se nekoná, naopak zápas o titul pro La Roju po 16 letech od MS v Jihoafrické republice v roce 2010. Mužstvo Luise de la Fuenteho zvládlo semifinále mundialu s Francií výborně takticky a Španělé slaví po výhře 2:0. Ve 22. minutě proměnil Mikel Oyarzabal penaltu po faulu Lucase Digneho na Laminea Yamala. Ve druhé půli pak přidal druhou pojišťovací branku Pedro Porro. Druhé semifinále Anglie – Argentina sledujte ve středu od 20:00 na ČT sport a ČT sport Plus.
Španělům se může povést totéž co v roce 2010, kdy ovládli světový šampionát coby úřadující evropští mistři proti Nizozemsku. Navíc by v případném nedělním duelu s Anglií mohlo dojít na reprízu dva roky starého finále evropského šampionátu.
„Les Bleus“, kteří na letošním turnaji v úvodních šesti zápasech zvítězili, zabojují o třetí medaili po sobě. V roce 2018 šampionát podruhé v historii ovládli, před čtyřmi lety nestačili ve finále na Argentinu. Bronz získali v letech 1958 a 1986.
Utkání, označované mnohými za předčasné finále, začali lépe Španělé. Ve 20. minutě obránci Dignemu odskočil při zpracování míč a ve vápně nechtěně nakopl Yamala.
Salvadorský rozhodčí Barton ihned nařídil pokutový kop, z nějž se nemýlil Oyarzabal. Útočník San Sebastianu vstřelil pátý gól na turnaji, čímž vyrovnal národní rekord: stejný počet tref na jednom šampionátu zaznamenali ze Španělů jen Butragueño (v roce 1986) a Villa (2010).
Francouzi se ocitli v nepoznané situaci, na tomto MS ještě neprohrávali. Ve čtvrtém utkání letošní vyřazovací fáze navíc poprvé inkasovali. Oyarzabalova branka se jim stala osudnou, zareagovat už na ni nedokázali.
Po půlhodině hry vystřídal kvůli zranění francouzský stoper Saliba, jehož nahradil Lacroix. Po chybné rozehrávce brankáře Maignana se Španělsko dostalo do velké šance, Ruizovo zakončení však zblokoval Upamecano.
Ani po změně stran nepůsobila Francie nejlepším dojmem a v 58. minutě obdržela druhý gól. Porro si vyměnil míč s Olmem a sám v šestnáctce nezaváhal. O chvíli později skóroval Yamal, ale útočníkovi Barcelony, který v pondělí oslavil 19. narozeniny, překazil radost ofsajd.
Snížit mohl Mbappé, jenže jeho tečovaný pokus skončil těsně vedle. V 81. minutě Simón nevyběhl nejlépe a k balonu se dostal střídající Doué, který však na vracejícího se španělského gólmana nevyzrál.
Francie neuspěla i proto, že Mbappé se na turnaji neprosadil teprve ve druhém utkání. S osmi góly vede střeleckou tabulku společně s Messim, v historickém pořadí je druhý o branku za argentinským rekordmanem. Země galského kohouta prohrála ve vyřazovací části na MS v normální hrací době či prodloužení po 11 utkáních. Argentině před čtyřmi lety podlehla ve finále až na penalty.
Semifinále MS (Dallas):
Semifinále MS (Dallas):
Francie – Španělsko 0:2 (0:1)
Branky: 22. Oyarzabal z pen., 58. Porro. Rozhodčí: Barton – Morán (oba Salv.), Pupiro (Nik.) – Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Rabiot, Mbappé – Cucurella. Diváci: 70 176.
Francie: Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba (30. Lacroix), Digne (72. T. Hernández) – Tchouaméni, Rabiot (46. Koné) – Dembélé, Olise (72. Cherki), Barcola (57. Doué) – Mbappé. Trenér: Deschamps.
Španělsko: Simón – Porro (84. Llorente), Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz (78. Pedri) – Yamal, Olmo (78. Merino), Baena (84. Williams) – Oyarzabal (74. Torres). Trenér: De la Fuente.
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