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Velké zklamání. Oproti Španělům jsme byli o krok pozadu, je to naše vina, uznal Deschamps


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Sestřih semifinále Francie – Španělsko
Zdroj: ČT sport

Chtě nechtě musel uznat, že francouzští fotbalisté byli v neúspěšném semifinále mistrovství světa proti Španělsku o krok pozadu. Podle trenéra Didiera Deschampse jeho hráče porážka 0:2 zdrtila, jelikož měli ty nejvyšší ambice.

Francie před osmi lety pod Deschampsovým vedením dokráčela ke druhému zlatu v historii, v roce 2022 podlehla v závěrečném souboji na penalty Argentině.

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Zdroj: ČT sport

Na letošním turnaji pomýšlela na třetí finále po sobě, což se v dějinách světových šampionátů povedlo jen Brazílii a Německu. V Severní Americe se od začátku prezentovala výborným dojmem a úvodních šest zápasů vyhrála. V tom sedmém ale nepůsobila nejlépe a úřadujícím evropským šampionům podlehla.

„Musíme si přiznat, že jsme byli o krok pozadu. Zklamání je velké. Hráči jsou zdrceni, protože jsme měli velké ambice, ale musíme být také realističtí a přiznat, že jsme byli technicky o krok pozadu proti týmu, který měl zápas plně pod kontrolou – a ještě disponoval něčím navíc. Ale nakonec je to naše vina; nechci na nikoho ukazovat prstem,“ prohlásil sedmapadesátiletý Deschamps, který MS ovládl i jako hráč.

Momentum utkání Francie – Španělsko
Zdroj: Opta / ČT sport

Výkon salvadorského rozhodčího Ivána Bartona hodnotit nechtěl. „Na to nebudu odpovídat. Neříkám to jen proto, že jsme prohráli. Bylo tam několik situací – často i v náš neprospěch –, ale hlavním důvodem je prostě to, že jsme trochu zaostávali a v útoku jsme nebyli tak nebezpeční, jak jsme mohli být. A to kvůli některým technickým chybám a přihrávkám, které mohly vést k slibným situacím nebo šancím na skórování,“ řekl někdejší defenzivní záložník turínského Juventusu, Chelsea či Valencie.

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Náběh Porra za francouzskou obranu a druhý gól Španělů
Zdroj: ČT sport

„Musíme to přijmout; tohle je elitní úroveň, i když to bolí. Nechci zlehčovat vše, čeho jsme dosáhli, ale v tomto konkrétním zápase Španělsko ukázalo, že má o kousek navrch,“ uvedl Deschamps, jehož svěřenci nestačili na stejného soupeře mimo jiné i v předloňském semifinále mistrovství Evropy.

Deschamps na světovém šampionátu odkoučoval rekordní 26. zápas, čímž se osamostatnil od Němce Helmuta Schöna. Nikdo z trenérů navíc na MS nevyhrál tolik zápasů, konkrétně 20. Sobotním zápasem o třetí místo se Deschamps po 14 letech s francouzskou lavičkou rozloučí.

Země galského kohouta se o svůj třetí bronz utká buď v repríze posledního finále s Argentinou, nebo Anglií. Přímý přenos odvysílá ČT sport a ČT sport Plus od 23:00.

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Ohlasy Deschampse a De la Fuenteho po utkání Francie – Španělsko
Zdroj: ČT sport

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