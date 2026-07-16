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Fotbal

„Falklandy jsou a vždycky budou argentinské,“ slavili po postupu Jihoameričané


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

„Politika do sportu nepatří,“ stěžují si někteří. Že tomu tak není, potvrdily znovu bezprostřední reakce Argentinců po postupu do finále mistrovství světa po výhře 2:1 nad Anglií. Při oslavách s fanoušky na stadionu drželi plachtu s nápisem připomínajícím válku o Falklandské ostrovy v roce 1982. Od světové federace FIFA, která politické projevy při zápasech zakazuje, jim za to hrozí trest.

Někteří Argentinci po utkání před tribunou s fanoušky slavili s bílým kusem látky, na němž bylo velkými písmeny napsáno „Las Malvinas son argentinas“ (Malvíny/Falklandy jsou argentinské). „A také vždycky budou,“ řekl po utkání záložník Leandro Paredes.

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Sestřih semifinále Anglie – Argentina
Zdroj: ČT sport

„Vnímali jsme, co tenhle zápas pro zemi znamenal. Snažili jsme se reprezentovat naši vlast a všechny, kteří zažili tento smutný moment v naší historii, aby se s námi mohli identifikovat a mohli jsme jim přinést něco pozitivního,“ dodal hráč týmu Boca Juniors.

Britsko-argentinská válka o Falklandské ostrovy trvala zhruba 70 dnů v roce 1982. Ostrovy, nazývané Argentinci Malvíny, jsou od roku 1833 britským zámořským teritoriem. Argentina se toto strategicky důležité, ale nehostinné území v jižním Atlantiku pokusila v ozbrojeném konfliktu získat, ale Britové ho i za cenu obětí uhájili. Ve válce zahynulo 648 Argentinců a 255 Britů.

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Historické souvislosti rivality Argentiny a Anglie
Zdroj: ČT24

Podobně jako Mezinárodní olympijský výbor také FIFA zakazuje politické projevy během svých akcí, Argentině tak teoreticky hrozí postih. Že je téma války o Falklandy minimálně v jihoamerické zemi stále živé, potvrdila už před zápasem argentinská viceprezidentka Victoria Villarruelová: „Hrajeme proti pirátským uzurpátorům. Tohle není zápas jako každý jiný. Nebudu politicky korektní ani se držet zpátky. Ve hře je toho proti Anglii mnohem víc,“ napsala na sociální síti X politička, jejíž otec ve válce bojoval.

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