„Falklandy jsou a vždycky budou argentinské,“ slavili po postupu Jihoameričané

„Politika do sportu nepatří,“ stěžují si někteří. Že tomu tak není, potvrdily znovu bezprostřední reakce Argentinců po postupu do finále mistrovství světa po výhře 2:1 nad Anglií. Při oslavách s fanoušky na stadionu drželi plachtu s nápisem připomínajícím válku o Falklandské ostrovy v roce 1982. Od světové federace FIFA, která politické projevy při zápasech zakazuje, jim za to hrozí trest.
Někteří Argentinci po utkání před tribunou s fanoušky slavili s bílým kusem látky, na němž bylo velkými písmeny napsáno „Las Malvinas son argentinas“ (Malvíny/Falklandy jsou argentinské). „A také vždycky budou,“ řekl po utkání záložník Leandro Paredes.
„Vnímali jsme, co tenhle zápas pro zemi znamenal. Snažili jsme se reprezentovat naši vlast a všechny, kteří zažili tento smutný moment v naší historii, aby se s námi mohli identifikovat a mohli jsme jim přinést něco pozitivního,“ dodal hráč týmu Boca Juniors.
Britsko-argentinská válka o Falklandské ostrovy trvala zhruba 70 dnů v roce 1982. Ostrovy, nazývané Argentinci Malvíny, jsou od roku 1833 britským zámořským teritoriem. Argentina se toto strategicky důležité, ale nehostinné území v jižním Atlantiku pokusila v ozbrojeném konfliktu získat, ale Britové ho i za cenu obětí uhájili. Ve válce zahynulo 648 Argentinců a 255 Britů.
Podobně jako Mezinárodní olympijský výbor také FIFA zakazuje politické projevy během svých akcí, Argentině tak teoreticky hrozí postih. Že je téma války o Falklandy minimálně v jihoamerické zemi stále živé, potvrdila už před zápasem argentinská viceprezidentka Victoria Villarruelová: „Hrajeme proti pirátským uzurpátorům. Tohle není zápas jako každý jiný. Nebudu politicky korektní ani se držet zpátky. Ve hře je toho proti Anglii mnohem víc,“ napsala na sociální síti X politička, jejíž otec ve válce bojoval.