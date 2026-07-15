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AKTUALIZUJEMEAnglie v závěru zkolabovala, k obratu Argentiny přispěl dvěma asistencemi Messi


15. 7. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČT sport

Druhým finalistou mistrovství světa je Argentina. Jihoameričané otočili bitvu s Angličany a po výhře 2:1 mohou dál snít o obhajobě titulu z Kataru. Tým okolo kapitána Lionela Messiho se o zlato střetne se Španělskem, Albion se o bronz utká s Francií.

Anglie vedla od 55. minuty, kdy se prosadil po centru Morgana Rogerse křídelník Anthony Gordon. Poté se však Angličané zatáhli a Argentinci vystupňovali tlak v postupový obrat.

Nejprve srovnal v 85. minutě střelou zpoza vápna nikým nehlídaný Enzo Fernández a výsledkovou otočku zařídil po druhé Messiho asistenci Lautaro Martínez ve druhé minutě nastavení. Argentina uspěla i v šestém semifinále v historii světových šampionátů.

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Skóre 2. semifinále otevřel Gordon a poslal Anglii do vedení
Zdroj: ČT sport

Před 24 lety zvítězili Angličané v základní skupině 1:0 po gólu Davida Beckhama z pokutového kopu. Porážka přispěla k tomu, že Jihoameričané tehdy do play-off nepostoupili. Pro Albion se částečně jednalo o odvetu za vyřazení v osmifinále turnaje v roce 1998 na penalty. V červnu navíc proběhlo 40. výročí od památného čtvrtfinálového zápasu, v němž Diego Maradona skóroval „Boží rukou“ a vstřelil „Gól století“.

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Rozbor „Gólu století“ a „Boží ruky“ Diega Maradony z MS 1986
Zdroj: ČT sport

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