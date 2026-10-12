Trpišovský přirovnal Sabah k Barceloně, podle Dambrauskase je Slavia neunavitelná

Trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský před úterním zápasem druhého kola základní fáze Ligy mistrů přirovnal ázerbájdžánského mistra Sabah postavením a stylem hry k Barceloně. Trenér Sabahu Valdas Dambrauskas zase označil Pražany za prakticky neunavitelný sehraný tým s extrémní fyzickou kondicí.
„Je to tým, který bych postavením a stylem hry přirovnal k Barceloně. Takové 4-3-3 v ofenzivě, 4-1-4-1 v defenzivě, principy jsou hodně podobné. Hráli podobně všechny zápasy v předkolech, na Manchesteru to trochu upravili,“ řekl Trpišovský na tiskové konferenci v Baku.
Sabah se podle něj opírá o tři šikovné ofenzivní hráče nebo gólmana, který hraje dobře nohama. „Chtějí se prosadit individuálními kvalitami, driblinkem, v kvalifikacích se jim to dařilo extrémně. V jejich zápasech bylo dost šancí na obou stranách, i proti United měli zajímavé pasáže. Góly dostali po laciných ztrátách. Velice zajímavý tým, má rád postupný útok, umí se opřít o rychlá křídla, když je pod presinkem. Má určitě silnější ofenzivní stránku než defenzivní,“ dodal kouč.
Baku poznal při předchozím angažmá v Liberci, Slovan před deseti lety remizoval s Karabachem 2:2. „Dali jsme tehdy rychlý gól, tuším v sedmé vteřině. Dlouho to byl rekord Evropské ligy. Nezlobil bych se, kdybychom zítra udělali něco podobného. Město je krásné, rychle se rozrůstá, je to tady k nepoznání. U mě se toho změnilo hodně. Po roce jsem z Liberce odešel do Slavie. Zažil jsem spoustu věcí krom toho jednoho, což doufám, že se změní v úterý,“ připomněl Trpišovský s úsměvem, že Slavia čeká na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů od roku 2007 už 20 zápasů.
Slávisté jsou podle bookmakerů favoritem. „Vzpomenu si třeba na Ballkani, dostali jsme je před pár lety v Konferenční lize. Nikdo je tehdy neznal. Já také ne, zjišťoval jsem si o nich informace... A proti nám pak hráli výborní hráči jako Krasniqi nebo Rrahmani. Že tým nemá zvuk, nevypovídá o jeho kvalitě,“ upozornil pražský rodák.
Role favorita může být ošidná. „Ale samozřejmě vidíme, kdo nás ještě čeká, i naše ambice nám velí být favorit a zvládnout to. Před čtyřmi lety byl na nás myslím kurz 1,4 na výhru proti Ajaxu. Takže si za to můžeme sami. Jsme rádi, že nám věří a doufám, že to potvrdíme,“ uvedl Trpišovský.
Starosti mu dělá Bryan Ouanda, který zůstává kvůli opakujícím se zdravotním problémům mimo hru. „Před Zlínem s námi už týden trénoval, ale bohužel si obnovil zranění, potřetí během krátké chvíle na stejném místě. Absence bude dlouhodobější. Do další reprezentační přestávky určitě nenastoupí. Další návrat se uvidí podle toho, jak se to bude řešit,“ řekl kouč.
Vlček má rád pohádkové příběhy, jaký postupem do Ligy mistrů napsal Sabah
Pětadvacetiletý obránce Slavie Tomáš Vlček obdivuje příběh ázerbájdžánského Sabahu, který devět let po založení klubu dokázal postoupit do Ligy mistrů. Sabah vznikl v roce 2017. Letos získal první ligový titul, ziskem domácího poháru završil double a přes čtyři předkola se probil do Ligy mistrů.
„Tyhle příběhy mám rád, je to až pohádkové. Asi nikdo tomu nevěřil, o to víc si to asi užívají. Těším se na zápas,“ uvedl Vlček. Podstatné pro kladenského rodáka je, aby Pražané ukončili 19 let trvající čekání na výhru v Lize mistrů, která se po domácí porážce 2:3 s Lens natáhla již na 20 zápasů. „Úplně si o tom nepovídáme, nechceme být pod zbytečným tlakem. Ale vnímáme to, zejména třeba po Lens, kdy jsme tomu byli blízko,“ řekl obránce. „Trenéři, my hráči i fanoušci by si výhru v Lize mistrů zasloužili. Chceme tuhle sérii ukončit,“ uvedl Vlček.
„Sabah je letos pro nás papírově asi nejslabší soupeř, ale do Ligy mistrů se nedostane žádný slabý tým. Všechno jsou to kvalitní kluby. Přes předkola postoupí jenom velice kvalitní týmy,“ uvedl Vlček. „Mají kvalitu, ale samozřejmě mají okénka jako každý. Hrají hezký fotbal, který je dostal do Ligy mistrů. Papírově nejslabší soupeř, ale neočekáváme nic jednoduchého,“ dodal.
Slavia je prakticky neunavitelná, hraje jedinečným stylem, řekl trenér Sabahu
Trenér Valdas Dambrauskas se domnívá, že fotbalisty Sabahu čeká soupeř s jedinečným stylem. Devětačtyřicetiletý litevský kouč označil Pražany za prakticky neunavitelný tým s extrémní fyzickou kondicí, vyzdvihl i sehranost vršovického mužstva. K vítězství se musí sejít hodně věcí, řekl na tiskové konferenci.
„Slavia je tým, který má velmi dobrý herní styl. To, co na hřišti dělají, dělají sakra dobře. Jsou extrémně fyzickým týmem, opravdu až neuvěřitelně. Není to o tom, že by si řekli, že se budou snažit hrát fyzický fotbal. Dělají to po celou dobu zápasu, jsou neunavitelní. Létají po celém hřišti. Neustále vás presují, dostupují každého hráče na trávníku. Ten styl je opravdu výjimečný,“ řekl Dambrauskas.
Sabah se podle něj s podobný stylem prakticky nepotkává. „Tým a kouč jsou strašně dlouho pospolu. Hráči jsou přímo vybíráni do stylu, kterým se Slavia prezentuje. Když získají míč, nehrají na nějaké držení, tři nebo pět přihrávek. Když se podíváte na sedm a více přihrávek, dokonce i v české lize jsou z tohohle pohledu poslední,“ uvedl Dambrauskas.
„To znamená, že jakmile získají míč, balon jde okamžitě nahoru, kde jsou hráči připraveni útočit. Musíme být extrémně koncentrovaní, ani na chvíli neztratit pozornost. Oni doslova číhají na to, aby vás mohli potrestat. Zároveň ale víme, že i my máme své silné stránky. Jsem přesvědčen, že dokážeme najít i slabiny Slavie. Musíme vyhrávat souboje, nepolevit ani minutu. Musí se sejít mnoho věcí, abychom uspěli,“ doplnil kouč.
„V téhle soutěži není absolutně žádný celek, který by byl nějak snadnější. Kdo jsem já, abych si vybíral los? Teď nám prostě připadla v druhém kole Slavia a ta se stejně jako my bude snažit o vítězství,“ konstatoval Dambrauskas.
„Víme, že Slavia nevyhrála v Lize mistrů od roku 2007 asi 20 zápasů. Má nějaký svůj styl, Dortmund nebo Real Madrid mají zase jiný. Není to o tom, že bychom nechtěli dopustit, aby si Slavia proti nim po té dlouhé době připsala vítězství. Největší motivací je, že chceme zase vystoupit na téhle scéně a předvést ze sebe to nejlepší. Postupem z kvalifikace jsme napsali úžasný příběh a teď chceme ukázat svoji tvář,“ dodal kouč.
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