Matěj Kovář v brance PSV Eindhoven v 1. kole Ligy mistrů nulu neudržel. Nizozemský klub remizoval se Šachtarem Doněck 1:1. Stejným výsledkem skončil duel mezi Fenerbahce Istanbul a AS Řím. Naopak velkokluby z Anglie a Německa si zastřílely – Manchester United přehrál Sabah Baku 4:0 a Bayern Mnichov deklasoval Bodö/Glimt dokonce 5:0. Italské Como při premiéře v soutěži zvítězilo nad Lipskem 4:1.
Bodö/Glimt v minulé sezoně porazil takové giganty, jakými jsou Manchester City, Atlético Madrid či Inter Milán a tentokrát dlouho trápil i Bayern. Kimmich z 18 metrů trefil tyč a ruský brankář Chajkin zmařil několik velkých šancí, ale v závěru prvního poločasu se zranil. Po změně stran ho nahradil Lund, který od března nechytal.
Už za půldruhé minuty šel pro míč do sítě. Poslal ho tam Musiala, který se vrátil do základní sestavy poprvé od letního kolapsu a dal 900. gól Bayernu v nejprestižnější klubové soutěži. Víc jich má jen Real Madrid. Po hodině hry si Angličan Kane naskočil na přímý kop a v Lize mistrů se mezi střelce zapsal už v osmém zápase v řadě. Kanaďan Davies a dvakrát Francouz Olise pak výhru favorita zpečetili.
Ázerbájdžánský nováček Sabah Baku, který v příštím kole přivítá 13. října Slavii, se jako jediný v soutěži musel prokousat z prvního předkola. Na stadionu Old Trafford vzdoroval 27 minut, během nichž domácí vyslali sedm střel a ta osmá z kopačky Brazilce Cunhy skončila v síti. Ještě do přestávky portugalský kapitán Fernandes a slovinský útočník Šeško zařídili favoritovi pohodové vedení. To ještě zvýšil Argentinec Martínez, takže Manchester United oslavil svůj 300. zápas v milionářské soutěži kanonádou.
Eindhoven v minulé sezoně z ligové fáze nepostoupil a ani tentokrát nezačal dobře. V nastavení prvního poločasu zůstal po tvrdém střetu na trávníku ležet americký obránce Dest, domácí doufali v přerušení hry, ale venezuelský útočník Mendoza s míčem pokračoval a z úhlu překonal českého gólmana. Byla to první střela, která mířila mezi tyče nizozemského mistra.
Když se oba soupeři utkali naposledy v listopadu 2024, prohrával Eindhoven doma ještě tři minuty před koncem 0:2, ale přesto dokázal zvítězit. I tentokrát hned po změně stran smazal ztrátu Dest. V Lize mistrů se trefil podruhé po šesti letech od své premiérové branky ještě v dresu Barcelony. Ale dovršit obrat se domácím nepodařilo.
Fenerbahce si po 18 letech vybojovalo místo mezi fotbalovou elitou a třetí soupeř Slavie v ligové fázi nasadil několik zvučných posil v čele s nizozemským obráncem Akém z Manchesteru City a kosovským útočníkem Muriqim z Mallorcy, v minulé sezoně druhým nejlepším střelcem La Ligy. Také Belgičan Lukaku si v závěru zahrál proti svému bývalému klubu.
Hosté z Říma byli v prvním dějství lepší a jejich převahu korunoval kapitán Cristante střelou z hranice šestnáctky. Tři minuty po přestávce se ale Angličan Brown vydal z levého kraje obrany na hrot a vyrovnal. Dvacet minut před koncem se hosté chystali na penaltu, ale rozhodčí ji po kontrole u videa odvolal. Vyhrát mohli i domácí, Aké však hlavičkoval jen do břevna.
Como, které ještě před osmi lety hrálo čtvrtou italskou ligu, jasně přehrálo Lipsko. Italský klub se poprvé od května představil na svém stadionu, který za 90 dnů prošel kompletní rekonstrukcí, aby splnil předpisy UEFA.
Po čtvrthodině chorvatský záložník Baturina sice před brankou upadl, ale rychle byl zpátky na nohách a pohotově otevřel novou kapitolu v klubové historii. Autor první branky pak ideálně vysunul Duvikase a řecký útočník náskok znásobil. O vítězi nebylo pochyb, ani když Srb Maksimovič prohru zmírnil.
Výsledky 1. kola fotbalové Ligy mistrů
Výsledky 1. kola fotbalové Ligy mistrů
Slavia Praha – RC Lens 2:3 (0:0)
Branky: 51. a 88. Šturm – 73. Sima, 90.+1 Thauvin, 90.+3 Aguilar.
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (všichni Řec.) – Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Ganiou (Lens). ČK: 49. Konečný, 87. Řehák (asistent, oba Slavia). Diváci: 18 542.
Slavia: Markovič – Vlček, Zima (46. Konečný), Chaloupek – Isife (84. Schranz), Nowak (82. Diakité), Sadílek, Kubiak (76. Jurásek) – Ayaosi, Šturm – Chytil (76. Chorý). Trenér: Trpišovský.
Lens: Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan (62. Édouard) – Skóraš (62. Aguilar), Haidara (75. Sotoca), Bulatovič, Udol – Thauvin, Sima (75. Kadile) – Ivanovič (61. Mesloub). Trenér: Toppmöller.
Fenerbahce Istanbul – AS Řím 1:1 (0:1)
Branky: 48. Brown – 39. Cristante. Rozhodčí: Gil Manzano (Šp.).
PSV Eindhoven – Šachtar Doněck 1:1 (0:1)
Branky: 48. Dest – 45.+1 Mendoza. Rozhodčí: Meler (Tur.).
Bayern Mnichov – Bodö/Glimt 5:0 (0:0)
Branky: 83. a 90.+2 Olise, 47. Musiala, 61. Kane, 77. Davies. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.). ČK: 87. Björtuft (Bodö/Glimt ).
Como – Lipsko 4:1 (2:0)
Branky: 15. Baturina, 38. Duvikas, 54. Diao, 90.+1 Perrone – 58. Maksimovič. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).
Manchester United – Sabah Baku 4:0 (3:0)
Branky: 27. Cunha, 42. Fernandes, 45. Šeško, 68. Martínez. Rozhodčí: Delajod (Fr.).