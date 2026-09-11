V jedenácti bychom vyhráli, hodně mi to připomíná zápas s Bodö, řekl Trpišovský

Zažil další bolestivou zkušenost v Lize mistrů. Trenér Jindřich Trpišovský porážku 2:3 s Lens považoval za nezaslouženou a zápas mu připomněl smolnou domácí remízu s Bodö/Glimt z loňského úvodního duelu prestižní soutěže. Padesátiletý kouč českého šampiona také přemítal, zda červené kartě pro obránce Mikuláše Konečného nepředcházel neodpískaný faul na domácího Danijela Šturma.
Slavia proti Lens navzdory oslabení ještě v 90. minutě vedla 2:1, francouzský vicemistr ale v nastavení stav otočil. „Je smutné, že všichni uděláme vše na svůj strop a nemáme ani bod. Mám velký respekt a obdiv k týmu za to, co v celém zápase předvedl. Ať už v jedenácti nebo deseti. Tým podal skvělý výkon, skvělé individuální výkony. Všechno by bylo fantastické, kdybychom nedostali ty dva góly na konci a nehráli jsme poločas v deseti. Ale fotbal tyhle věci přináší. Myslím, že kdybychom hráli v jedenácti, tak bychom vyhráli,“ mínil Trpišovský.
Slavia neukončila letité čekání na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 utkání. Před rokem neudržela v úvodním kole náskok 2:0 a s Bodö/Glimt remizovala 2:2. „Hodně mi to ve spoustě situací ten zápas připomíná. Vedli jsme, neudrželi jsme to. S Bodö jsme měli v 94. minutě gólovku na 3:2, kdy jsme to mohli zlomit. Manu (Ayaosi) v 92. minutě ve skvělé pozici, trefí to hráče a pak dostaneme gól na 2:3. Zase hráč puštěný (při návratu na hřiště) do šance sám na branku, takže spousta podobností,“ srovnával Trpišovský.
„Mrzí mě to strašně moc kvůli týmu, kvůli lidem. I když jsme hráli v deseti, tak jsme si nezasloužili prohrát. Ale vždy je důležité to, co svítí na tabuli. Tam prostě soupeř dal tři góly, my dva. Pro spoustu hráčů to zase byly skvělé zkušenosti jako s Bodö, vynikající úroveň zápasu. Z mého pohledu ještě lepší výkon než s Bodö, vloni jsme měli bod, dnes nemáme nic. Týmu máte máloco vytknout, je to hořké, smutné,“ doplnil Trpišovský.
Reklamoval faul na Šturma
Jeho celek hrál od 49. minuty bez vyloučeného Konečného, střídající obránce po zásahu od videa a přezkoumání situace dostal od řeckého sudího červenou kartu za zákrok na bývalého slávistu Abdallaha Simu. „Myslím, že je tam jako první faul na Daniho (Šturma) na půlce. Není nějak velký, ale všechny tyhle fauly se v první půli pískaly. Teď je to puštěné. Rozhodčí to vidí z pár metrů a ani nezapíská faul,“ podotkl Trpišovský.
„Pak se k následné situaci vrací VAR (videorozhodčí). Nevím, jestli je to zjevné pochybení (rozhodčího), aby ho VAR musel volat v situaci, že jsou hráči zaklesnutí do sebe. Rozhodčí to vidí v reálu, z videa situace vypadají úplně jinak. Prostě si to takhle vyhodnotili. Je to souboj jeden na jednoho na posledního hráče, takže když v tom chcete vidět faul, vidíte ho. Simič to udělal chytře tak, jak je silný. Dal si před něj tělo,“ uvedl Trpišovský.
Ocenil autora obou branek Pražanů, Šturm při premiéře v Lize mistrů dvakrát skóroval v oslabení. „Myslím, že z naší strany tam bylo více skvělých výkonů, ale Dani byl pro nás rozdílový hráč nahoru. Ukázal tu jeho kvalitu, běžeckou vybavenost, situace, které umí. Ty dva góly jsou hezké, ale pro mě je unikátní hlavně komplexnost výkonu. Vidíte, jak se v deseti vrací, podrží míč. Je hezké, že se takhle bavíme o klukovi, který je tady dva měsíce. Jsem šťastný, že se mu přechod povedl tak rychle,“ řekl Trpišovský.