Sešívaný kolaps v nastavení. Slavia neudržela v deseti vedení a s Lens nebere ani bod

Čekání na další výhru v Lize mistrů dál trvá. Slavia sice v 1. kole sahala po třech bodech, ale s Lens nakonec prohrála po infarktovém závěru 2:3. Pražanům nestačily ani dva góly Danijela Šturma v deseti hráčích po vyloučení Mikuláše Konečného ve 49. minutě.
Šturm se prosadil dvě minuty po vyloučení Konečného a po srovnání bývalého slávisty Abdallaha Simy i v 88. minutě, ale závěr patřil francouzskému celku. Florian Thauvin vyrovnal o tři minuty později a ve třetí minutě nastavení rozhodl Ruben Aguilar o třech bodech pro hosty.
„Byl to můj první zápas v Lize mistrů, ale pocity jsou smíšené, protože jsme v závěru prohráli. Důležité jsou body, ne mé góly. Přál bych si, abych mohl týmu pomoci více. Samozřejmě jsme zklamaní, ale ukázali jsme, že jsme skvělý tým a dokážeme konkurovat evropské špičce. Je smutné, že jsme v závěru inkasovali dva góly. Bránit v deseti téměř celý druhý poločas je náročné, ale takový je fotbal,“ hodnotil utkání Šturm.
Slavia nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. V pohárech úřadující český mistr nevyhrál pošestnácté za sebou. V dalším kole Pražané 13. října nastoupí v Baku proti nováčkovi soutěže Sabahu.
Trenér Slavie Trpišovský nasadil čtyři letní posily Ayaosiho, Šturma a Poláky Nowaka s Kubiakem, který dostal nalevo přednost před Juráskem. Český reprezentant po doléčení nedávného zranění ještě do základní sestavy nenaskočil. Jen na lavičce začal Chorý, na hrotu útoku byl místo něj Chytil.
Pražané začali náporem a po 25 sekundách mohli otevřít skóre. Šturm využil soupeřova podklouznutí a dostal se do brejku, místo přihrávky z levé strany zvolil technickou střelou a minul. Isife se v 10. minutě pokusil zaskočit gólmana Rissera nákopem z poloviny hřiště, odkrytou branku ale těsně netrefil.
Francouzský vicemistr začal hrozit až po půlhodině. Ve 30. minutě našel Bulatovič ve vápně volného Simu, tomu se ale zamotal míč mezi nohy a ve velké šanci vůbec nezakončil. Poté si na rohový kop naskočil Udol a domácí proti hlavičce podržel gólman Markovič.
V 35. minutě po Šturmově přihrávce dostal nadvakrát míč do sítě Ayaosi, branka ale nemohla platit, neboť domácí křídelník předtím zahrál rukou. Na opačné straně vyslal technickou střelu kapitán Thauvin a Markovič se musel natahovat, aby míč vyrazil.
Do druhé půle nahradil zraněného Zimu mladík Konečný, premiéra v Lize mistrů se mu ale nepovedla. Těsně před vápnem zastavil Simu a řecký sudí Fotias ho po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru vyloučil. Thauvin z přímého kopu ale vypálil vedle.
Pražané navzdory oslabení otevřeli skóre. Šturm si v 51. minutě zpracoval dlouhý nákop, mezi přesilou protihráčů si navedl míč na střelu a technickým pokusem k tyči překonal Rissera. Slovinský křídelník dal druhý soutěžní gól za Slavii po trefě v nedávném vítězném derby na Spartě.
Vyrovnat mohl kapitán Thauvin, jeho hlavičku za již překonaným Markovičem odvrátil Vlček. Německý trenér Lens Toppmöller, který předloni v Evropské lize zdolal Slavii s Frankfurtem, třikrát vystřídal. Jeden z nových hráčů Édouard v dobré pozici hlavičkoval jen do Markoviče.
Hostům se přesilovka nedařila, přesto v 73. minutě se štěstím vyrovnali. Bránící Chaloupek zblokoval střelu ve vápně jen k volnému Simovi a ten zblízka prostřelil Markoviče. „Mám radost, ale hrát proti Slavii je pro mě těžké. Nejdůležitější je však výhra, přesně to jsme chtěli. Slavia ukázala, že je velmi dobrým týmem, a to i v deseti. Chtěl jsem skórovat, protože jsem útočník, ale bylo pro mě těžké slavit. Z úcty k tomu, co pro mě Slavia udělala. Myslím, že brzy zápas v Lize mistrů vyhraje,“ řekl Sima.
Otočit stav mohl aktivní Thauvin, v 78. minutě o kousek přestřelil. Poté při samostatném úniku Ganioua podržel Slavii Markovič. Vítěz domácího poháru a nedávný přemožitel Paris St. Germain ze Superpoháru nehrál přesilovku dobře a v 88. minutě znovu inkasoval. Gólman Risser nedůrazně odvrátil míč a domácí Šturm v 88. minutě korunoval zřejmě životní výkon druhou trefou, z hranice vápna tentokrát do odkryté branky.
Zaplněný Eden se už začínal těšit na první výhru v hlavní fázi Ligy mistrů po 19 letech, v nastavení ale zcela oněměl. Nejprve v první minutě Thauvin hlavičkou vyrovnal a o dvě minuty později po nepřesné přihrávce střídajícího Chorého zamířil přesně k tyči střídající Aguilar. Slavia poprvé v sezoně prohrála, domácí soutěž vede bez porážky. Lens venku v pohárech zvítězil po 16 duelech.
Výsledky 1. kola fotbalové Ligy mistrů
Výsledky 1. kola fotbalové Ligy mistrů
Slavia Praha – RC Lens 2:3 (0:0)
Branky: 51. a 88. Šturm – 73. Sima, 90.+1 Thauvin, 90.+3 Aguilar.
Rozhodčí: Fotias – Meintanas, Papadakis (všichni Řec.) – Kwiatkowski (video, Pol.). ŽK: Ganiou (Lens). ČK: 49. Konečný, 87. Řehák (asistent, oba Slavia). Diváci: 18 542.
Slavia: Markovič – Vlček, Zima (46. Konečný), Chaloupek – Isife (84. Schranz), Nowak (82. Diakité), Sadílek, Kubiak (76. Jurásek) – Ayaosi, Šturm – Chytil (76. Chorý). Trenér: Trpišovský.
Lens: Risser – Antonio, Ganiou, Sagnan (62. Édouard) – Skóraš (62. Aguilar), Haidara (75. Sotoca), Bulatovič, Udol – Thauvin, Sima (75. Kadile) – Ivanovič (61. Mesloub). Trenér: Toppmöller.
Fenerbahce Istanbul – AS Řím 1:1 (0:1)
Branky: 48. Brown – 39. Cristante. Rozhodčí: Gil Manzano (Šp.).
PSV Eindhoven – Šachtar Doněck 1:1 (0:1)
Branky: 48. Dest – 45.+1 Mendoza. Rozhodčí: Meler (Tur.).
Bayern Mnichov – Bodö/Glimt 5:0 (0:0)
Branky: 83. a 90.+2 Olise, 47. Musiala, 61. Kane, 77. Davies. Rozhodčí: Obrenovič (Slovin.). ČK: 87. Björtuft (Bodö/Glimt ).
Como – Lipsko 4:1 (2:0)
Branky: 15. Baturina, 38. Duvikas, 54. Diao, 90.+1 Perrone – 58. Maksimovič. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).
Manchester United – Sabah Baku 4:0 (3:0)
Branky: 27. Cunha, 42. Fernandes, 45. Šeško, 68. Martínez. Rozhodčí: Delajod (Fr.).