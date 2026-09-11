Asi nikdy jsem nedal dva góly v oslabení o deseti, záleží ale jen na bodech, hlesl zklamaný Šturm

Hrdina fotbalistů Slavie Danijel Šturm litoval, že jeho dva góly nevedly v úvodním duelu hlavní fáze Ligy mistrů k bodovému zisku. Navzdory domácí porážce 2:3 s Lens podle něj mužstvo ukázalo, že dovede konkurovat evropské špičce.
V šatně slávistů zavládlo obrovské zklamání. Dva góly v závěrečném nastavení je připravily nejen o výhru, ale nakonec i o bodový zisk. „Jsme neuvěřitelně smutní. Málem jsme měli tři body v kapse. Byl to můj první zápas v Lize mistrů, ale pocity jsou smíšené, protože jsme v závěru prohráli. Nedokážu to popsat. Musíme se co nejrychleji posunout dál, v neděli máme další zápas v Teplicích,“ uvedl Šturm.
Všechny góly padly až ve druhém poločase po vyloučení Mikuláše Konečného ve 49. minutě. „Myslím, že jsem ještě asi nikdy nedal dva góly v oslabení o deseti. Ale na tom nezáleží, protože jsme prohráli. Tady záleží jen na bodech, ne na mých gólech. Přál bych si, abych mohl týmu pomoci více,“ řekl Šturm.
„Hned v úvodu zápasu jsem nevyužil velkou šanci. Nevím, co se stalo, z takových pozic jsem dal spoustu gólů. Dal jsem další dva, ale tohle bych měl proměňovat,“ litovala letní posila Slavie z Olomouce.
Srovnání s evropskými top kluby
Liga mistrů je podle Šturma dost podobná české nejvyšší soutěži. „Akorát si myslím, že v Lize mistrů se hraje víc po zemi. Myslím, že jsme ukázali, že jsme neuvěřitelný tým, že dokážeme konkurovat těm nejlepším v Evropě,“ uvedl Šturm.
Mladík Konečný o přestávce vystřídal zraněného Davida Zimu a po zásahu videorozhodčího byl záhy za zákrok na bývalého slávistu Abdallaha Simu vyloučen. „Nejdřív jsem ani nevěděl, co se stalo. Když VAR (videorozhodčí) rozhodl, že je to červená karta, tak to prostě platí,“ řekl Šturm.
„Bránili jsme i s nastavením 50 minut s deseti muži, což je náročné. Během oslabení jsme ukázali, že máme hodně kvalitních hráčů. Bránili jsme dobře, ale jak jsem řekl, nakonec záleží jen na bodech,“ doplnil slovinský reprezentační křídelník.
Slavii čekají v dalším průběhu hlavní fáze Ligy mistrů ještě silnější týmy než Lens. „Myslím, že po takovém výkonu si můžeme věřit i proti nim. Vždyť i Lens je silný tým, patří k nejlepším ve Francii. Myslím, že jsme byli lepší, měli jsme spoustu šancí. Jenže po vyloučení a dvou gólech v samotném konci jsme prohráli,“ litoval Šturm.