Fotbal

Takács a Sinjavskij dostali za vyloučení tresty od disciplinárky


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Disciplinární komise rekapitulovala 4. kolo nejvyšší fotbalové soutěže. Teplický Ladislav Takács dostal za vyloučení na Spartě trest na dva soutěžní zápasy. Ostravský Vlasij Sinjavskij si za červenou kartu v utkání s Artisem Brno nezahraje jeden zápas.

Takács na Letné nastoupil v 70. minutě. V 88. minutě domácí Adam Karabec unikal podél postranní čáry, kde jej Takács ostrým skluzem srazil. Rozhodčí Dalibor Černý mu rovnou ukázal červenou kartu. Sparta tou dobou vedla 4:1, což byl také konečný výsledek.

Ostravští díky gólu Michala Kohúta z úvodu zápasu porazili Artis Brno 1:0. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Sinjavského, který byl vyloučen za šlapák na bývalého hráče ostravské rezervy Sachu Komljenovice. Baník i v oslabení náskok udržel a naplno bodoval po dvou porážkách.

Artis během týdne mimochodem podal protest proti několika verdiktům rozhodčích. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu.

Během prvního poločasu neplatily po zásahu videorozhodčího tři branky, z toho dva verdikty zazněly v neprospěch Artisu. Brňané rozporují svoji první neuznanou trefu z 11. minuty, kdy gól obránce Dominika Preislera neplatil kvůli ofsajdu.

Disciplinárka také rozhodla, že Zbrojovka Brno za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci zaplatí pokutu 30 000 korun.

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