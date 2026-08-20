Takács a Sinjavskij dostali za vyloučení tresty od disciplinárky

Disciplinární komise rekapitulovala 4. kolo nejvyšší fotbalové soutěže. Teplický Ladislav Takács dostal za vyloučení na Spartě trest na dva soutěžní zápasy. Ostravský Vlasij Sinjavskij si za červenou kartu v utkání s Artisem Brno nezahraje jeden zápas.
Takács na Letné nastoupil v 70. minutě. V 88. minutě domácí Adam Karabec unikal podél postranní čáry, kde jej Takács ostrým skluzem srazil. Rozhodčí Dalibor Černý mu rovnou ukázal červenou kartu. Sparta tou dobou vedla 4:1, což byl také konečný výsledek.
Ostravští díky gólu Michala Kohúta z úvodu zápasu porazili Artis Brno 1:0. Baník dohrával od 74. minuty bez vyloučeného Sinjavského, který byl vyloučen za šlapák na bývalého hráče ostravské rezervy Sachu Komljenovice. Baník i v oslabení náskok udržel a naplno bodoval po dvou porážkách.
Artis během týdne mimochodem podal protest proti několika verdiktům rozhodčích. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu.
Během prvního poločasu neplatily po zásahu videorozhodčího tři branky, z toho dva verdikty zazněly v neprospěch Artisu. Brňané rozporují svoji první neuznanou trefu z 11. minuty, kdy gól obránce Dominika Preislera neplatil kvůli ofsajdu.
Disciplinárka také rozhodla, že Zbrojovka Brno za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci zaplatí pokutu 30 000 korun.