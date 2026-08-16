V šatně je teď mnohem lepší atmosféra, pochvaluje si nejlepší střelec Plzně Kabongo

Útočník Christophe Kabongo je s třemi brankami trochu překvapivě zatím nejlepším střelcem Plzně v nové ligové sezoně. Dvaadvacetiletého českého reprezentanta brzy přebolela neúčast na letním mistrovství světa a prožívá nejpovedenější start do ročníku, i když nastupuje nezvykle na levém křídle. Střeleckou formu potvrdil i v duelu 4. kola, v němž pomohl Viktorii proměněnou penaltou k výhře 3:2 nad Zlínem a premiérovému vítězství v sezoně.
Kabongo se vrátil do Plzně po hostování v Mladé Boleslavi a skóroval už ve třech kolech po sobě. „Je to super dát tři góly ze čtyř zápasů. Nevím, jestli je to nad očekáváním, ale já si věřím vždy. Věřil jsem, že budu dávat góly a dávám je,“ řekl Kabongo.
Proti Zlínu ve 42. minutě za stavu 1:1 suverénně proměnil pokutový kop. „Včera jsem klukům na tréninku říkal, že si to vezmu, když bude penalta. Vzal jsem si ji a kluci mě nechali. Ale kdyby si ji chtěl vzít třeba Hroša (Patrik Hrošovský) nebo někdo ze starších hráčů, samozřejmě bych se na hřišti nehádal,“ uvedl Kabongo.
„S klukama jsme se bavili o tom, že je lepší vědět předem, kam ji kopnu. Vzpomněl jsem si na to dnes před penaltou a udělal jsem to tak, jak jsme si včera říkali,“ doplnil.
Na přelomu května a června se těsně nedostal do finální nominace na světový šampionát, tehdejší trenér Miroslav Koubek ho vyřadil při posledním zužování kádru.
„Přebolelo to tak 45 minut po tom, co mi řekl trenér, že nejedu. Byl jsem smutný třeba půl hodiny. Ale pak jsem si řekl, že přichází další sezona a že v ní chci ukázat, že chci být v reprezentaci příště,“ prohlásil Kabongo.
Národní tým po konci trenéra Koubka převzal španělský kouč Santi Denia, který by mohl Kabonga zařadit do své první nominace na Ligu národů na konci září.
„Já se snažím každý zápas hrát na 100 procent a ukázat, co ve mně je. Jestli budu v reprezentaci, to je na novém trenérovi. Jestli mě nevezme, tak mě nevezme. Jestli ano, tak budu šťastný. Jedu furt dál,“ konstatoval Kabongo.
Viktoria proti Zlínu zaznamenala první vítězství v sezoně, v úvodních třech kolech získala jen dva body. „Samozřejmě to bylo strašně důležité utkání, abychom ho konečně urvali a vyhráli. V šatně je teď mnohem lepší atmosféra,“ pochvaloval si Kabongo.
Střelecky se mu daří, i když nenastupuje na hrotu útoku, jak byl v poslední době zvyklý. „Myslím, že dokážu odehrát kraj i hrot. Pan trenér (Martin) Hyský mě teď dává spíš na kraj. Já jsem rád, že hraju každý zápas, užívám si to. Je tam samozřejmě více defenzivních úkolů, což nevoní žádnému útočnému hráči. Snažím se prostě dělat to, co mi říká trenér. Doufám, že se aspoň zlepšuju každým zápasem,“ uvedl Kabongo.
Už téměř vyrovnal své sezonní maximum v české lize – čtyři branky z minulého ročníku. „Myslím, že pro každého útočníka je motivací být nejlepší střelec ligy nebo týmu. Nemám konkrétní cíl, kolik chci dát gólů. Chci jich dát co nejvíc, nejlíp každý zápas, ale to samozřejmě nejde. Do každého zápasu jdu s tím, že chci pomoct týmu tím, co dělám nejlíp,“ uvedl.
Ve čtvrtek jeho celek vstoupí do kvalifikace pohárů, v úvodním duelu 4. předkola Evropské ligy se představí v Bělehradě proti Crvene zvezdě.
„Co jsem slyšel, mají tam lehčí problémy, moc se jim teď nedaří. Atmosféra v Bělehradě bude samozřejmě pekelná, bude to tam těžké. Budeme si chtít odvézt nějaký dobrý výsledek do odvety,“ dodal Kabongo.