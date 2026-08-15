Po třech odehraných kolech se mohla Sparta „pyšnit“ druhým nejhorším startem do soutěže od rozdělení federace, v duelu proti Teplicím však Letenští nevypadali jako tým v krizi. Sparťané byli prakticky po celý zápas dominantní a zvítězili 4:1. Z premiérového vítězství v novém ročníku na čtvrtý pokus se radovali hráči Plzně, kteří přetlačili Zlín 3:2. Na první bod v sezoně dosáhly Pardubice, které remizovaly s Mladou Boleslaví 1:1. Olomoucká Sigma zvítězila 2:1 na půdě Slovácka.
Sparta dominovala, kaňkou bylo počínání kotle
Sparta doma porazila Teplice 4:1 a připsala si druhé vítězství v sezoně. Pražané rozhodli už v prvním poločase třemi góly, po přestávce přidal Alcócer svůj druhý zásah. Teplice utrpěly první porážku v ročníku a se sedmi body zůstávají o bod před Spartou.
Skóre otevřel Guddal, který po Irvingově centru zamířil hlavou přesně k tyči. Teplice brzy vyrovnaly zásluhou Marečka, jenž se trefil z dálky. Sparta ale ještě do přestávky odskočila po gólech Irvinga a Alcócera. Kostarický útočník pak v závěru po rychlém protiútoku přidal čtvrtou branku domácích.
Černou kaňkou na utkání bylo bezesporu počínání sparťanského kotle, který v reakci na střídání nové sparťanské posily se slávistickou minulostí, Matěje Juráska, opakovaně skandoval nechvalně známé antisemitské heslo, které má být urážkou Slavie. Každý Juráskův dotek s míčem navíc doprovázel pískot části „fanoušků“.
Po zápase došlo místo sparťanských oslav nejprve k vypjaté situaci. Hráči v čele s brankářem Jakubem Surovčíkem a záložníkem Adamem Karabcem se vydali ke „kotli“ a sestoupili až do příkopu, aby si s příznivci zblízka promluvili. Fanoušci trvali na tom, aby se Jurásek omluvil za nevybíravé výroky, které měl proti Spartě během angažmá ve Slavii. „Jsem mladý hráč a přišel jsem sem vyhrávat. Za výroky, které jsem měl proti vašemu klubu, se omlouvám,“ řekl Jurásek.
Podle trenéra Briana Priskeho klub respektuje názor fanoušků. „Jsem velmi šťastný hlavně za to, že jádro Surovčík, Karabec, Ševinský, Suchomel nebo Kadeřábek, praví sparťani, vzali odpovědnost a pomohli Matějovi v těžké situaci. Měl možnost vyjádřit své pocity. Zároveň šlo také o to, aby se Jurásek omluvil fanouškům a emoce opadly. Teď je to hodně o něm, aby ukázal kvalitu, že chce bojovat za klub. Myslím, že to na hřišti dokázal. Nebojí se,“ uvedl dánský kouč Sparty.
Sparta Praha – FK Teplice 4:1 (3:1)
Sparta Praha – FK Teplice 4:1 (3:1)
Branky: 39. a 84. Alcócer, 9. Guddal, 36. Irving – 25. L. Mareček. Rozhodčí: Černý – Vlček, Malimánek – Kocourek (video). ŽK: Suchomel, Alcócer (oba Sparta). ČK: 88. Takács (Teplice). Diváci: 16 948.
Sparta: Surovčík – Suchomel (85. Zelený), Guddal, Sörensen, Ryneš – Macek (65. Eneme), Irving (74. Sochůrek) – Mercado (74. Jurásek), Karabec, Alcócer (85. Singhateh) – Brunes. Trenér: Priske.
Teplice: Trmal – Bílek (46. Švanda), Vientiss, Večerka, Riznič (70. Takács) – Fortelný, L. Mareček – Radosta (79. Zlatohlávek), Čermák (56. Náprstek), Auta (46. Krejčí) – Pulkrab. Trenér: Frťala.
Plzeň zabrala, ale proti Zlínu se nadřela
Plzeň doma vedla nad Zlínem už od šesté minuty po vlastním gólu hostujícího Ondřeje Kukučky, ale Stanislav Petruta o sedm minut později srovnal. Západočeši šli znovu do vedení ve 42. minutě, kdy se z penalty prosadil Christophe Kabongo.
Po přestávce přidal třetí gól domácích po jedenácti minutách Prince Adu, na drama zadělal v závěru Frank Appiah. Srovnat ale hosté nestihli, a tak na posledním místě dál čekají na první bod v nové sezoně. Plzeňští poskočili na devátou příčku.
Viktoria Plzeň – FC Zlín 3:2 (2:1)
Viktoria Plzeň – FC Zlín 3:2 (2:1)
Branky: 6. vlastní Kukučka, 42. Kabongo z pen., 56. Adu – 13. Petruta, 83. Appiah. Rozhodčí: Radina – Hájek, Ratajová – Kvítek (video). ŽK: Doski, Sojka – Nombil. Diváci: 8087.
Plzeň: Wiegele – Memič, Dweh, Spáčil, Doski – Hrošovský (90.+2 Pirgič), Červ – Souaré (62. Sojka), Ladra (78. Panoš), Kabongo (62. Višinský) – Adu (78. Lawal). Trenér: Hyský.
Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Kolář (78. Hellebrand), Kukučka, Fukala – Appiah, Nombil (81. Mukuba), Petruta (61. Cupák), Grygera (61. Gaži) – Šmiga (78. Kanu). Trenér: Červenka.
Pardubice mají ve čtvrtém kole první bod
Pardubice doma remizovaly s Mladou Boleslaví 1:1 a po úvodních třech porážkách získaly první bod. Domácí vedli po gólu Patráka, hosté se ale po přestávce dočkali vyrovnávacího gólu. Mladá Boleslav tak zůstává bez porážky, zatímco Pardubice prožívají nejhorší start do ligové sezony od postupu mezi elitu.
Patrák v 10. minutě využil chybu v rozehrávce a z hranice vápna otevřel skóre. Pardubický kapitán ale ještě před přestávkou kvůli zranění odstoupil. Mladá Boleslav měla více míč na kopačkách, výraznější šance si však dlouho nevytvářela. Čtvrthodiny před koncem si ale Tobias Boledovič srazil do vlastní sítě střelu Martina Šuberta. Mladá Boleslav venku v lize neprohrála už deset zápasů v řadě a v závěru měla blíž k vítězství, Pardubice ale bod uhájily.
FK Pardubice – FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)
FK Pardubice – FK Mladá Boleslav 1:1 (1:0)
Branky: 10. Patrák – 75. vlastní Boledovič. Rozhodčí: Lovětínský – Cichra, Ježek – Adámková (video). ŽK: Godwin, Vinícius, Šimek – Majer (trenér). Diváci: 2235.
Pardubice: Neuman – Trédl (62. Mahuta), Bammens, Solil (41. Noslin) – Godwin, Šimek, Jelínek (46. Icha), Boledovič – Hlavatý – Drchal (61. Vinícius), Patrák (33. Smékal). Trenér: Trousil.
M. Boleslav: Floder – Donát (66. Mareš), Karafiát, Králik, Hybš (90. Kadlec) – Kozel, Zíka – John (66. Kolářík), Langhamer (66. Buryán), Šubert – Klíma (78. Letenay). Trenér: Majer.
Olomouc zvládla další duel na hřišti soupeře, Slovácko čeká na výhru
Olomouc zvítězila na Slovácku 2:1 a připsala si druhou venkovní výhru v řadě. Hanáci tak v lize podeváté za sebou se Slováckem neprohráli, zatímco domácí utrpěli třetí porážku v řadě a dál čekají na první vítězství v sezoně.
Skóre otevřel v závěru prvního poločasu Lurvink, který zblízka dorazil přetažený centr. Po přestávce měla Sigma hru pod kontrolou a v 67. minutě zvýšil Baráth po rychlé kombinaci. Slovácko se do zápasu vrátilo o 12 minut později, kdy Vorlického přihrávku proměnil střídající Ndubuisi, závěrečný tlak domácích už ale Olomouc ubránila.
1. FC Slovácko – Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
1. FC Slovácko – Sigma Olomouc 1:2 (0:1)
Branky: 79. Ndubuisi – 45. Lurvink, 67. Baráth. Rozhodčí: Trska – Volf, Dohnal – Adam (video). ŽK: Trávník (Slovácko). Diváci: 4283.
Slovácko: Halouska – Slončík, Behiratche, Stojčevski – Ndefe (73. Ndubuisi), Šviderský (64. Sosseh), Trávník, Blahút – Havlík, Niarchos (64. Horský) – Marinelli (73. Vorlický). Trenér: Jelínek.
Olomouc: Koutný – Sylla, Malý, Lurvink – Ghali (83. Šíp), Beran (79. Soldo), Baráth, Ekeroth (73. Hadaš) – Janošek (73. Kliment), Krivak (46. Tkáč) – Sejk. Trenér: Hapal.