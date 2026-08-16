Baník zvládl duel s Artisem, kterému VAR odvolal dva góly

Hubenou výhru 1:0 nad nováčkem z Brna vybojoval na domácí půdě ostravský Baník. Ten měl v utkání i notnou dávku štěstí, jelikož rozhodčí u videa Artisu odvolali hned dva góly vstřelené po relativně sporných situacích a také penaltu, kterou proti Baníku původně nařídil na trávníku rozhodčí Všetečka.
Artis začal v Ostravě aktivně, Baník ale z první větší šance udeřil. V osmé minutě vyrazil Stoppen Gilbertovu střelu před Kohúta, který uklidil míč do prázdné branky. Hosté brzy nato vyrovnali, jejich gól po standardní situaci však kvůli ofsajdu neplatil. Stejný osud potkal ve 20. minutě také branku domácího Bouly. Těsně před pauzou pak videorozhodčí odhalili faul na Frydrycha a neuznali ani trefu Papalélého.
Po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Oba týmy měly několik nebezpečných momentů, ale bez gólového efektu. V 67. minutě pak Všetečka nařídil proti Baníku penaltu za domnělou hru vysokou nohou, po zhlédnutí záznamu však své rozhodnutí změnil. Domácí mohl vzápětí uklidnit Jurečka, z malého vápna ale minul prázdnou branku.
Baník závěr dohrával v deseti po vyloučení Sinjavského za šlapák na Komljenovice. Artis si přes několik závarů větší šanci nevytvořil a na vyrovnání nedosáhl. Brněnský nováček tak z úvodních čtyř kol získal jediný bod a na první vítězství mezi elitou stále čeká.
Baník Ostrava – Artis Brno 1:0 (1:0)
Baník Ostrava – Artis Brno 1:0 (1:0)
Branka: 8. Kohút. Rozhodčí: Všetečka – Zoufalý, Kotík – Ochotnický (video). ŽK: Frydrych, Djačuk – Alégué, Glossoa, Fomba. ČK: 74. Sinjavskij (Ostrava). Diváci: 9704.
Ostrava: Jedlička – Frydrych (45.+10 Míček), Nogha, Djačuk – Bewene, Traoré, Boula (76. Chaluš), Kohút (61. Jurečka), Sinjavskij – Gning (61. Škrkoň), Gilbert (84. Holzer). Trenér: R. Skuhravý.
Artis: Stoppen – Glossoa (38. Fomba), Plechatý, Šimek, Preisler – Carlén (46. Pospíšil), Petrák (59. Samek) – Alégué, Komljenovic, Papalelé – Ndiaye. Trenér: Nádvorník.