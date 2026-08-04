Sparta jde v předkole Ligy mistrů na Lyon, který nikdy neporazila

Jako třetí český zástupce vstoupí do kvalifikace evropských pohárů Sparta. Pražané narazí v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů na Lyon. Francouzský klub ve vzájemných duelech nepoznal hořkost porážky.
Za čtvrtý celek uplynulé sezony francouzské ligy nastupuje Pavel Šulc, ale kvůli zranění český reprezentant do souboje na Letné nezasáhne. Pětadvacetiletý účastník nedávného mistrovství světa odehrál jediný přípravný zápas, proti Servette Ženeva nastoupil na 20 minut. Další tři utkání ale vynechal vinou zranění, navíc se spekuluje o jeho odchodu.
Naopak v sestavě Sparty by neměl chybět jiný ofenzivní záložník Adam Karabec. O dva roky mladší hráč strávil minulou sezonu právě v Lyonu, po konci hostování se vrátil do historicky nejúspěšnějšího českého klubu.
„Musíme do toho jít úplně beze strachu. Není důvod mít z něčeho přehnaný respekt. Samozřejmě se ví, že Lyon má nějakou kvalitu a jsou favoriti, několikrát se už ale potvrdilo, že to vůbec nic neznamená. Jsou pod obrovským tlakem, protože do Ligy mistrů musejí a chtějí. Když do toho půjdeme s čistou hlavou, odevzdáme všechno a nebudeme se hlavně bát hrát, může to být dobrý zápas,“ řekl Karabec v rozhovoru pro klubovou televizi.
Dlouhodobá bilance Sparty proti Lyonu a obecně francouzským týmům je značně negativní. Pražané neporazili v pohárech francouzské soupeře devětkrát po sobě a posledních sedm zápasů prohráli. Lyon nezdolali ani v jednom z šesti případů a pětkrát mu podlehli.
Olympique má s českými celky výrazně lepší bilanci, nestačil na ně v jediném z posledních 10 zápasů. Do duelu na Letné ale hosté nepůjdou v optimálním rozpoložení. V přípravě zvítězili ve čtyřech z šesti zápasů, dva z posledních tří ale prohráli. Slavii podlehli 0:2 a v generálce na Spartu utrpěli debakl 0:4 s Betisem Sevilla.
„Takové výsledky někdy tým konfrontují s realitou. Pokud budeme hrát s takovým přístupem, bude to velmi těžké. Někdy však může i negativní výsledek přinést něco pozitivního. Utkání jsem zanalyzoval, abychom našli řešení a v příštím zápase podali úplně jiný výkon,“ citoval klubový web portugalského trenéra Paula Fonsecu, jehož svěřenci na hřištích soupeřů vyhráli jediný z posledních sedmi soutěžních zápasů.
Zatímco jeho tým čeká první soutěžní duel v sezoně, Letenští mají za sebou dvě kola české ligy. Po nečekané úvodní porážce 1:3 na hřišti nováčka Zbrojovky Brno zvítězili stejným poměrem v páteční předehrávce se Zlínem.
Sparta hrála hlavní fázi Ligy mistrů naposledy v ročníku 2024/2025, Lyon v sezoně 2019/2020, kdy postupem do semifinále vyrovnal své maximum. Vítěz dvojutkání postoupí do závěrečného 4. předkola, kde se utká s Fenerbahce Istanbul, nebo Štýrským Hradcem. Poražený přejde do Evropské ligy. Zápas s Lyonem má výkop ve 20:00, odveta ve třetím největším francouzském městě se odehraje příští úterý.
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